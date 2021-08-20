Kars Tarihine Yakından Bakarak Otelinizi İyi Seçin

Karis Kalaki/Kapı Kenti

Kars, milattan önce 5000’lere kadar uzanan bir tarihe sahip. İsminin de kendisi kadar eski bir tarihi var. Hatta öyle ki kendisi Türkçe isim verilen en eski il olarak biliniyor. Söylentiye göre bir zamanlar şehre hâkim olan Karsaklar şehre, Gürcü dilinde kapı anlamına gelen Kars ismini vermiş. Ardından ise Kars doğu medeniyetleri tarafından Anadolu’ya, batıya açılan bir kapı olarak görüldüğü için bu isim benimsenmiş ve o tarihten beri kullanılmış.

Sınır Kentinin Tarihi

Kars, bir serhat kenti olması dolayısıyla pek çok stratejinin odağı olmuştur. Yer yer kendini savaşın göbeğinde bulunan yaralı şehrimiz “Asker Kenti” ya da “Paşalar Şehri” olarak anılmıştır. Bunun yanında “Gazi” ünvan ve madalyasını alan ilk şehir de kendisi olmuştur.

Şehir çektiği tüm bu acı ve zulümleri bir kenara bırakıp, yaralarını motif haline getirerek bu sürece iyi yanından yaklaşmıştır. Bu denli zarar gördükten sonra o zarardan kendisine bir tarihi doku yaratmış, adeta “Ben de varım!” demiş. Hatta giderek de varlığı tanınmış ve odak olmaya başlamıştır.

Beyaz Uykusuz ve Uzakta

Şehir tarihi dokusunun yanında bir de sanat beşiği görevi görmektedir. Türkiye’nin en önemli konservatuvarlarından birine ev sahipliği yapar. Müziği, dansı, halk oyunları ile yüzyıllardır sanatseverleri kendine çeker. Çeşitli etnik yapısı nedeniyle pek çok çalgı ve dans türüne de ev sahipliği yapan şehirde alaca barı, sarhoş barı, çepki, bagi ve üç ayak gibi eğlenceli halk oyunları oynanır.

Kars’a Yakışan Bir Misafirhane: Kars Otelleri

Kars’ın müzikal eğlencesinin yanında edebiyatta oynadığı rol de yadsınamayacak kadar önemlidir. Puşkin’i dahi etkileyen bu güzel şehir; Namık Kemal, Orhan Pamuk, Cemal Süreya gibi pek çok önemli yazarın dizelerine misafir ve ilham olmuştur. Cemal Süreya ise şehri kışın gören turistlerin onu kesinlikle anlayacağı şekilde “Beyaz, uykusuz ve uzakta…” tanımını yapmıştır Kars için.

Kars’ta konaklama dendiğinde akla gelen ilk noktalardan biri şüphesiz ki merkezdeki Kars otelleridir. Hotel, en az Kars’ın -Kapı Kenti’nin- sahip olduğu konum kadar güzel bir lokasyona kurulmuştur. Hotel; havaalanına, Doğu Ekspresi Garı’na, otobüs limanına, Kars Kalesi’ne ve diğer turistik mekanlara yakın bir konumda bulunuyor.

Kars’ta Ayrıcalıklı Hissedin

Beyaz, uykusuz ve uzak cennette bulunan hotel, konaklama fiyatına dahil olarak verdiği hizmetlerle aldığı ücretin karşılığını sonuna dek veriyor. Bu da size Kars otel fiyatları araştırıldığında karşınıza çıkacak pek çok seçenek arasından merkez otellerini seçmeniz için sebepler sunuyor.

.Kars Otellerinin Taze ve Leziz Mutfağı

Kars, gurmeler ve yeni tatlar keşfetmekten zevk alanlar için sevilen bir durak. Kars otelleri de bu noktada kültürlerini ve yemeklerini tanıtmaya çok istekli. Merkezde yer alan Kars otelleri ise zengin sofralarla daima bu tanıtım görevini ön safhalarda yerine getiriyor.

Sabahları birbirinden lezzetli ve taze ürünlerin sunulduğu açık büfe kahvaltıyla güne başlatıyor misafirlerini. Bu kahvaltıda ise yok yok! Kars çörekleri ile karnınızı doyurup Kars’a özgü gravyer, çeçil, örgü, kaşar gibi peynirlerle ihtiyacınız olan proteini sağlıyor. Has tereyağı ve kaymakla kahvaltıya neşe katarken olmazsa olmaz Kars balı ile ağzınızı tatlandırıyor. Misafirler bu kahvaltıdan sonra adeta Kars’ta konaklama zevkini tattığı için şanslı hissediyor.

Kars merkez otelleri kahvaltılarıyla güne zinde başlayan seyahat severler Kars’ın geniş tarihi coğrafyasını gezip yaralarını keşfederken tatlı bir yorgunluk yaşıyor. Göllerle, kiliselerle, hamamlarla başlayan yolculuk rotaları Kars Kalesi’nde sonlanıyor ve ardından kaleye oldukça yakın olan otellerinde yorgunluklarını atıyorlar. O esnada restorandan gelen lezzetli kokular misafirleri kendine çekiyor. En sonunda dinlenip restoran masalarına gittiklerinde ise o leziz Kars yemekleriyle karşılaşıyorlar. Feselli, nezik, Kars katmeri gibi yöresel tatları yerinde deneme şansı yakalıyorlar.