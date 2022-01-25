Kar Zinciri araca nasıl takılır? Video Anlatım
Kar Zinciri Araca Nasıl Takılır? Lastiğe Patinaj Zinciri Takılması , Kar Zinciri aracınıza nasıl monte edilir? Uygulamalı videomuzu izleyerek kolayca bu işlemi gerçekleştireceksiniz. Türkiye'de ilk defa karlı ortamda çekilen bu video gerçek şartlarda kaç dakikada zincirin kolayca monte edilebileceğini araç sahiplerine uygulamalı olarak göstermektedir.
Yararlı Bilgiler 25.01.2022, 14:34
Aracınızın düz zeminde, el freninin çekili şekilde park halinde olduğundan emin olun. Dilerseniz zinciri takmadan önce eldiven de giyebilirsiniz.
Zinciri çıkarın, açın ve halat kısmını arkadan giydirip sabitleyin. Bu aşamada ürünü, zincir kısımları tekerleğin önüne gelecek şekilde giydirmelisiniz.
Ardından zincirleri lastiğin dışına doğru hafifçe çekerek sabitleme noktalarından sabitleyin.Boşta kalan uçları birbirine bağlayın.