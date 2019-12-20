Kapadokya Düğün Fotoğrafçısı Seçimi Nasıl Yapılmalı?

Konu hakkında açıklama yapan BİLEN, bu hizmeti doğru şekilde alabilmek için düğün fotoğrafçısı seçimini doğru yapmak gerektiğini belirterek " işin büyük kısmından düğün fotoğrafçısı sorumludur. Elbette çiftlere düşen görevler de vardır. Özellikle ne istediğini iyi bilen çiftlerin düğün fotoğrafı çekimleri daha kolay gerçekleşmektedir” dedi.







Kapadokya’da düğün fotoğrafçısı seçerken işinin ehli biri olup olmadığından emin olunması gerektiğini vurgulayan Bilen, “Bunun için önceki çalışmaları değerlendirilmelidir. Düğün fotoğrafçısının Kapadokya bölgesinde daha önce çekmiş olduğu düğün fotoğrafları incelenerek bir değerlendirme yapılmalıdır. Bununla birlikte Kapadokya düğün fotoğrafçısının bölgeye hâkim olup olmadığı, bölgenin mevsimsel hareketlerine yatkınlığı da araştırılmalıdır.







Fotoğrafların çekileceği dış mekânın çok önemli olduğunu dile getiren Bilen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fotoğrafların çekileceği mekânlar yapılan görüşmede detaylı şekilde dile getirilmelidir. Sizin belirleyeceğiniz yere gelip gelemeyecekleri önceden konuşulmalıdır. Uygun gün ve saat değerlendirilmelidir. Özellikle ilk görüşmenizde fotoğrafçının karakterini de iyi değerlendirmek gerekmektedir. Kapadokya’da diğer ülkelerden sırf bu manzarayı görmeye gelen binlerce misafir ağırlıyoruz. Bu bölgeye eşsiz kılan; doğal güzelliği, bu güzelliğe birde sıcak hava balonları katıldı mı fotoğraf tadından yenmez oluyor.” dedi.





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