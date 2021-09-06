Kabak Çekirdeği Nasıl Kavrulur?

Kurutma İşlemi

Bal kabağının içerisinden aldığımız çekirdekleri ister çiğ olarak satın alabilir isterseniz kendiniz de çıkarabilirsiniz. Öncelikle yapmanız gerekenler;

Büyük bir bal kabağı seçmek (Büyük yok ise küçük kabakta olabilir. Kabak ne kadar büyük olursa çekirdekleri de o oranda büyük olmaktadır. )

Bal kabağının üst kısmını kesmek

Bir kaşık yardımı ile tüm çekirdekleri çıkartmak

Çekirdekleri güzelce yıkamak

Bir süre tuzlu suda bekletmek

Kağıt havlu üzerine serilerek güzelce kurutulacak

Islaklığı geçtikten sonra ise bir tepsiye konularak kurutma işlemine devam edilecektir.

Kavurma İşlemi

Kurutma işleminde tuzlu suda beklettiğimiz kabak çekirdeklerinin enzim inhibitörleri uzaklaştırılır, bu da midede yanma hissinin oluşamamasını sağlar. Bazılarıişlemini güneşli havalarda açık alana sererek yapmaktadır. Sizde ortamın müsaitlik durumuna göre, ister güneşte ister evin içinde isterseniz de fırında kurutabilirsiniz.

Kabak çekirdeklerinin iyice kuruduğundan emin olduktan sonra kavurma işlemine geçebilirsiniz. İsterseniz tek başına kavurabilir isterseniz de farklı yağlar ya da baharatlarla harmanlayarak kavurabilirsiniz. Örneğin kanola yağı ya da tereyağı, kabak çekirdeğinin daha lezzetli olmasını sağlamaktadır. Kabak çekirdeğinin tuzunu da damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca kabak çekirdeği içine, karabiber, nane, kekik ya da sarımsak tozu da ekleyebilirsiniz. Bazı insanlar tarçın, ceviz, Hindistan cevizi gibi soslar da kullanmaktadır. Dediğimiz gibi bu tamamen sizin damak zevkiniz ile alakalı bir durumdur. Kabak çekirdeğini nasıl seviyorsanız öyle hazırlayıp tüketebilirsiniz.

Kabak çekirdeği kavururken yapılması gerekler;