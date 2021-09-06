Kabak Çekirdeği Nasıl Kavrulur?
Kuruyemişlerin belki de en faydalısı olan kabak çekirdeği, enfes lezzeti ve besleyici özelliği ile göz doldurmaktadır. Günün her saati, sohbetlerin vazgeçilmezi olmayı başaran kabak çekirdeği, çoğu zaman kavrulmuş hali ile tüketilir. Bu yazımızda çiğ kabak çekirdeğinin en saf halinden kavruluşuna kadar olan aşamalarını paylaşacağız.
Kurutma İşlemi
Bal kabağının içerisinden aldığımız çekirdekleri ister çiğ olarak satın alabilir isterseniz kendiniz de çıkarabilirsiniz. Öncelikle yapmanız gerekenler;
- Büyük bir bal kabağı seçmek (Büyük yok ise küçük kabakta olabilir. Kabak ne kadar büyük olursa çekirdekleri de o oranda büyük olmaktadır. )
- Bal kabağının üst kısmını kesmek
- Bir kaşık yardımı ile tüm çekirdekleri çıkartmak
- Çekirdekleri güzelce yıkamak
- Bir süre tuzlu suda bekletmek
- Kağıt havlu üzerine serilerek güzelce kurutulacak
- Islaklığı geçtikten sonra ise bir tepsiye konularak kurutma işlemine devam edilecektir.
Kavurma İşlemi
Kabak çekirdeklerinin iyice kuruduğundan emin olduktan sonra kavurma işlemine geçebilirsiniz. İsterseniz tek başına kavurabilir isterseniz de farklı yağlar ya da baharatlarla harmanlayarak kavurabilirsiniz. Örneğin kanola yağı ya da tereyağı, kabak çekirdeğinin daha lezzetli olmasını sağlamaktadır. Kabak çekirdeğinin tuzunu da damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca kabak çekirdeği içine, karabiber, nane, kekik ya da sarımsak tozu da ekleyebilirsiniz. Bazı insanlar tarçın, ceviz, Hindistan cevizi gibi soslar da kullanmaktadır. Dediğimiz gibi bu tamamen sizin damak zevkiniz ile alakalı bir durumdur. Kabak çekirdeğini nasıl seviyorsanız öyle hazırlayıp tüketebilirsiniz.
Kabak çekirdeği kavururken yapılması gerekler;
- Kuruyan kabak çekirdeklerini soslayın sonra birbirine değmemesini sağlayın. Birbirine değen kabak çekirdekleri yanabilir bu konuda dikkatli olmanız gerekmektedir.
- Ayırma işleminden sonra kabak çekirdeklerini fırına sürün ve pişmesini sağlayın.
- Kabak çekirdeğini sıcak tüketmemeye dikkat edin, genellikle soğuduktan sonra yenilen kabak çekirdeği yemeye hazırdır. Afiyet olsun!