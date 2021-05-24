Kabak Çekirdeği Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Kabak çekirdeği faydaları ve zararları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler yazımızı okuyabilir.

Kabak çekirdeği içinde bulunan magnezyum, çinko, omega 3, omega 6 ve yağ asitleri vücudumuz için oldukça değerli besin grupları arasındadır. Lifli olduğu için de sindirim sisteminizi zorlamaz ve metabolizmanızın hızlı çalışmasını sağlar. Kabak çekirdeğindeki lif; kötü kolesterole karşı iyi gelmektedir. Özellikle kalp krizi riskini azaltarak bağışıklık sistemine fayda sağlar. Diyabeti olan kişiler de tüketebilir. Kadınların menopoz döneminde tüketmesi, bazı menopoz rahatsızlıklarının hafiflemesine neden olmaktadır. Erkeklerde prostat rahatsızlıklarına ve kanserine iyi gelir.

Kabak Çekirdeği Faydaları Nelerdir?

Kabak çekirdeği faydaları oldukça fazladır. Kadın ve erkekler tarafından yeteri kadar tüketilen kabak çekirdeği vücutta olumlu etkiler bırakmaktadır. Bunların neler olduğunu birlikte incelemeye başlayabiliriz.

Kemik sağlığına iyi gelir: İçinde bulunan magnezyum kemik sağlığımız için oldukça faydalıdır. Kemiklerin gelişimini sağladığı için çocuklarda ve menopoz dönemindeki kadınlarda tavsiye edilmektedir. Çünkü kadınların bu döneminde kemiklerinde zayıflama görülmektedir. Kabak çekirdeği menopoz döneminde olan kadınlarda tüketilmelidir.

Kanser için faydalıdır: Kabak çekirdeği bayanlarda görülen meme ve erkeklerde görülen prostat kanseri için iyi geldiği bilinmektedir. Ayrıca mide, akciğer ve kolon kanserleri için de faydalı olduğu kanıtlanmıştır.

Diyabet hastaları için faydalıdır: Tip 2 diyabete karşı korunma sağlamak kabak çekirdeği ile mümkündür. Yapılan deneylerde diyabetin oluşma riskini azalttığı da görülmüştür.

Birçok hastalığa karşı vücudu korur: İçinde bulunan antioksidanlar sayesinde vücut enerjimizi artırarak kişileri hastalıklara karşı korumaktadır.

Kalp sağlığına faydalıdır: Vücudumuz için faydalı olan omega 3 ve omega 6 kabak çekirdeğinde bulunur. Bu da kalp sağlığı için olumludur. Lifli olmasından dolayı da kolesterolü düşürür ve kalp krizi riskini azaltır.

Karaciğer için faydalıdır: İçeriğindeki yağ asitleri ve antioksidanlar karaciğer için fayda sağlamaktadır.

Prostat için faydalıdır: Prostat erkeklerin en korktuğu hastalıklar arasındadır. Prostat bezi büyüyerek sık sık idrara çıkma semptomları görülen kişilerde bu sıkıntılar kabak çekirdeği ile azalır. Kabak çekirdeği yiyen erkeklerin daha kaliteli bir yaşam sürdükleri bazı deneyler sonucunda ortaya çıkmıştır.

Zayıflamaya yardımcıdır: Sindirim sistemine olan faydaları sayesinde kişilerin kilo vermesine faydalıdır. Kişilerde ortaya çıkan tokluk hissi ile kilo kontrolünde büyük rol oynar.

Uykusuzluğa iyi gelir: Gece yatmadan önce yenilen kabak çekirdeği kişilerde melatonin üretimini sağlamaktadır. Bu da rahat bir uyku uyumanız demektir.

Cilt ve göz sağlığına faydalıdır: İçinde bulunan antioksidan bileşikler cilt sağlığına iyi gelmektedir. Ayrıca gözün retina tabakasına iyi geldiği de bilinmektedir.

Cinsel sağlık için kullanılmalıdır: Kabak çekirdeği afrodizyak etkileri olduğu bazı deneylerle kanıtlanmıştır.

Kabak Çekirdeğinin Zararları Nelerdir?

Kabak çekirdeği kalori bakımından zengindir. Sağlıklı beslenmek isteyen kişilerin dikkatli tüketmesi gerekir. Kabak çekirdeği zararları arasında; fazla tüketildiğinde ishale yol açabilir. Yine fazla tüketilen kabak çekirdeği ciltte yağlanma ya da sivilce yapabilir. Kilo almak istemeyenlerin az tüketmesi uygundur. Mide rahatsızlığınız varsa dozunda tüketim önemlidir.

Her gıdanın fazla tüketildiğinde bazı zararları olduğu bir gerçektir. O yüzden vücut sağlığınız için oldukça faydalı olan kabak çekirdeğini kararında tüketirseniz zararları ile karşılaşmazsınız. Kabak çekirdeği yağı kullanarak da saç ve cilt sağlığınızı koruyabilir ve birçok ağrılarınıza fayda sağlayabilirsiniz. Yine az tüketimle hiçbir zararı ile karşılaşmazsınız.