Inverter Klima Nedir?

Klimalar geçmişte sadece varlıklı ailelerin evlerinde lüks bir eşya olarak kullanılırken günümüzde iş yeri, otel, hastane, okul, mağaza, banka ve restoranlardan sonra evlerde de kullanımı oldukça yaygınlaşan bir ihtiyaç haline geldi. Hal böyle olunca klima teknolojileri hızla gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Yeni nesil iklimlendirme sistemleri ekonomik, enerji tasarruflu ve kullanıcı dostu birçok yenilikle her bütçeye ve her ihtiyaca uygun çözümler sunuyor. İklimlendirme teknolojileri de diğer teknolojiler gibi sürekli olarak değişim gösteren bir dizi teknolojik gelişmenin ürünüdür. Modern klimaların icadından bu yana, giderek daha yüksek verimlilik standartlarına ulaşılması, hem enerji maliyetlerinin düşürülmesinde etkili oluyor hem de çevreyi gereksiz atık ve zararlı kimyasallardan koruyor. Teknolojiye ayak uyduran klimaların gelişimiyle beraber kullanım tercihleri de değişiyor. Enerji tasarrufu ve yüksek performans özellikleri ile diğer klimalardan ayrılan Inverter klimalar, çevre dostu teknolojileriyle de ön plana çıkıyor. Inverter (invertör) klimalarda ise çevrilen, elektrik akımının şeklidir. Bu teknolojiye sahip klimalar, on/off klimaların aksine hiç durmadan çalışırlar. Buna rağmen çok daha az enerji tüketimine neden olurlar. Inverter teknolojisi bulunmayan klimalar, sürekli aynı kapasitede hava üfleyerek ısıtma veya soğutma sağlarlar. Ortam sıcaklığı istenen seviyeye ulaştığındaysa çalışmayı durdururlar. İdeal ortam sıcaklığı kaybedildiğinde tekrar çalışmaya başlarlar. Inverter klimalar ise oda sıcaklığı ideal seviyeye geldiğinde çok az enerji harcayarak çalışmayı sürdürürler. Böylelikle ortam sıcaklığını korurlar. Klimanız tüm çalışma süreçlerini baştan başlatarak enerji tüketimini aynı şekilde tekrarlamak durumunda kalmaz.

Inverter Klimaların Avantajları Nelerdir?

Standart on/off klimalar oda sıcaklığı belirlenen seviyeye ulaştığında çalışmayı durdururlar. Oda sıcaklığında herhangi bir değişiklik olduğunda tekrar devreye girerler. Bu işlemler sırasında klimanın çalışmayı durdurup tekrar devreye girmesi fazladan enerji kaybına ve enerji tüketimine neden olur. En yüksek oranda enerji tüketimi klimalar ideal ortam sıcaklığını yeniden sağlamak için devreye girdiğinde meydana gelir. Çünkü on/off klimalar bu işlem sırasında kalkınma akımı denilen en yüksek akımı çekerler. Inverter teknolojisine sahip klimalar, istendiğinde yüksek performansa hızla erişirken, ideal oda sıcaklığına ulaşıldığında rölantide ve çok düşük enerjiyle çalışırlar. Böylelikle oda sıcaklığında dalgalanmalar meydana gelmez. Bu sayede klimanız ideal değerleri yeniden sağlayabilmek için gerekli çalışma sürecini tekrar ve en baştan başlatmak durumunda kalmaz. Enerji tasarrufu yaparak çevreye katkı sağlarken aynı zamanda faturanıza yansıyan maliyetleri de düşürürler. Ayrıca ideal sıcaklık veya serinlik değerlerini sabit bir şekilde koruyarak uzun süreli konfor sunarlar. Inverter klimalar ideal ortam sıcaklığına hızlı bir şekilde erişme kapasitesine sahiptir. Isıtma ve soğutma işlemlerini maksimum hızla gerçekleştirirler. Havanın daha geniş ortamlarda bile homojen bir şekilde yayılmasını sağlayan sistem özellikleriyle donatılmışlardır. Bu teknolojiye sahip iklimlendirme sistemlerinin bir diğer avantajı ise normal klimalara göre daha soğuk havalarda veya daha sıcak havalarda performans kaybı yaşamadan çalışmaya devam etmeleridir. Normal klimalar ise böyle durumlarda verimini yitirebilir veya fazla enerji tüketimine yol açabilirler. Bu nedenle yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık seviyelerine ulaşılan bölgelerde Inverter klimalar daha verimli ve daha ekonomik çözümler sunar. Ayrıca Inverter klimaların birçoğu kendi kendini temizleme fonksiyonuna sahiptir. Uzun süreli kullanımlarda dahi işlevlerini kaybetmezler. Bakımları daha kolaydır.

Inverter Klimaların Özellikleri Nelerdir?

Inverter klimalar soğutma ve ısıtma kapasitelerinde A+, A++ ve A+++ enerji sınıflarından birine sahiptirler. A enerji sınıfı elektronik cihazlar, elektrik tüketiminin minimuma inmesinde önemli rol oynarlar. Bu özellik sayesinde dış ortam sıcaklığı değişim gösterdikçe klimanızın performansı da değişkenlik gösterir. Böylelikle verim artarken enerji tüketimi azalır. Yeni nesil Inverter klimalarda eski model klimalara göre çevreye çok daha duyarlı birçok iyileştirme gerçekleştirilmiştir. Yeni iklimlendirme sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanın küresel ısınma potansiyel değerleri çok daha düşük oranlara denk gelir. Ayrıca bu teknolojiler sadece ısıtma ve soğutma fonksiyonlarından çok daha fazlasını yapabilen akıllı cihazlar haline gelmişlerdir. Birçok modelde anti-mikrobik ve anti-bakteriyel fanlar, hassas filtreler ve daha birçok hava temizleme işlevi sağlayan teknolojiler kullanılmıştır. Örneğin Ionizer+ teknolojisine ve nem alma fonksiyonuna sahip birçok model bulmak mümkündür. İş yerlerinde bu tarz gürültüler dikkat dağıtabilmektedir. Inverter klimalar sessiz çalışan mekanizmalara sahiptir. Ayrıca bu teknolojiye sahip birçok modelin uyku modu bulunur. Böylelikle siz uyurken klimanız ortam sıcaklığını her zaman ideal seviyede tutar. Gelişmiş hava kanatçıkları ile iki veya dört yönlü otomatik hava kontrolü yapılabilmektedir. Enerji kullanımı açısından en verimli çalışma prensibine sahip olan Inverter klimalar ısıtma ve soğutmada büyük oranda tasarruf sağlamalarının yanında, düşük hızdan yüksek hıza kolaylıkla geçiş yapabilmektedir. Bu cihazların iç üniteleri genellikle kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir. Cihaz kapatıldıktan sonra bu özellik devreye girer ve iç ünitenin temizlik işlemi devam eder. Bu sayede klimanın daha uzun ömürlü olması sağlanırken aynı zamanda kötü koku veya küf oluşumu önlenir.

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