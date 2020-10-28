İnternetten Alışveriş Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İnternetten alışveriş yapmaya iyice alıştık son beş yıl dikkate alındığında her yıl katlanarak online satış rakamları büyüyor. Durum böyle iken tabi dolandırıcılara da gün doğmuş oluyor ama bazı noktalara dikkat ettiğinizde aslında korunmanız mümkün. Öncelikle şunu iyi bilmekte fayda var. Bir ürün dışarıda 2500 TL ‘ye satılıyorsa. Bu ürün internette 500 tl olamaz. Alırsınız içinde salatalık çıkar, çorap çıkar ama o beklediğiniz ürün çıkmaz. 2500 TL’lik bir ürün olsa olsa max. 2100-2300 arası bir indirim olabilir o da maksimum. Revaçta bir üründe oda olmaz. Dolayısıyla evet internette çok güzel indirimler bulmak mümkün ama her üründe bunu bulamazsınız.

Ø Bazı Güvenlik Önerileri

- Bilindik güvenli sitelerden alışveriş yapın.

- SSL güvenlik sertifikası olmayan sitelerden alışveriş yapmayın.

- Bir ürünü beğenseniz bile çok büyümemiş ve ssl olmayan sitelerden kredi kartı bilgilerinizle alışveriş yapmayın.

- Ürünü araştırın hemen görür görmez almayın, diğer siteler üzerinden fiyat karşılaştırması yapın.

- Mümkünse sitede adres, telefon var mı hangi vergi dairesine bağlı bu bilgileri kontrol edin.

- Sitenin tasarımına ve size sunduğu indirime hemen aldanmayın google’da site ile ilgili arama yapın daha önce satış yapmış mı, müşteri yorumlarını okuyun.

Genel itibari ile yukarıdaki maddelere önem verirseniz sorun yaşamazsınız. Şunu unutmayın kredi kartı bilgilerinizi paylaşacağınız yere güvenmek zorundasınız. O yüzden sizi ikna edici güvenlik bilgilerini kontrol edin.