İnternetten Alışveriş Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
İnternetten alışveriş yapmaya iyice alıştık son beş yıl dikkate alındığında her yıl katlanarak online satış rakamları büyüyor.
Ø Bazı Güvenlik Önerileri
- Bilindik güvenli sitelerden alışveriş yapın.
- SSL güvenlik sertifikası olmayan sitelerden alışveriş yapmayın.
- Bir ürünü beğenseniz bile çok büyümemiş ve ssl olmayan sitelerden kredi kartı bilgilerinizle alışveriş yapmayın.
- Ürünü araştırın hemen görür görmez almayın, diğer siteler üzerinden fiyat karşılaştırması yapın.
- Mümkünse sitede adres, telefon var mı hangi vergi dairesine bağlı bu bilgileri kontrol edin.
- Sitenin tasarımına ve size sunduğu indirime hemen aldanmayın google’da site ile ilgili arama yapın daha önce satış yapmış mı, müşteri yorumlarını okuyun.
Genel itibari ile yukarıdaki maddelere önem verirseniz sorun yaşamazsınız. Şunu unutmayın kredi kartı bilgilerinizi paylaşacağınız yere güvenmek zorundasınız. O yüzden sizi ikna edici güvenlik bilgilerini kontrol edin.