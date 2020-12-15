Instagram Çekiliş Siteleri Ne İşe Yarar?

Instagram çekiliş siteleri, güvenilir bir çekilişin altın kuralıdır. Uygun olmayan bir ortamda yapılan çekilişler sonucu, güvenilir olmayan sonuçlar ortaya çıkar. Bu da marka ya da ürüne olan güvenin sarsılmasına ve takipçi kaybına yol açar. Yapılması gereken Instagram çekilişi sırasında güveni sağlamaktır.

Takipçiler açısından bakıldığında çekilişler, özellikle yüksek fiyat nedeniyle ulaşılamayan ürünleri elde etmenin kolay bir yoludur. Katılımcı sayısı arttıkça şans düşse bile çoğu insan bir umut diye düşünerek, çekilişlere katılır.

Instagram hesabının sahibi açısından bakıldığında ise daha çok takipçi kazanmak ve daha çok satış yapabilmek için çekilişler kullanılır. Çekilişler, sayfanın reklam almasında da son derece etkilidir. Popüler hale gelerek adını duyuran Instagram hesapları, takipçi sayısı düşük olan hesaplardan reklam alarak, belirli bir kazanç elde eder.

Bu kadar çok kazanç ve fayda sağlayan çekilişlerin güvenilir bir şekilde yürütülmesi gerekir. Bu nedenle hileli yollar, hesabınızın takipçilerin gözündeki itibarına zarar verir. Hileye başvurmanız halinde, şikayet üzerine hesabınız kapatılabilir. Bu riskleri ortadan kaldırmak için tıklayın.

Instagram Çekilişlerinde Güvenirlik Nasıl Sağlanır?

Çekilişlerde güvenilirliği sağlamak için her adımda şeffaf olmanız gerekir. Canlı yayında çekiliş ekranını paylaşmak, bu noktada etkili bir yoldur. Herkesin çekilişe dahil edildiğini gören kullanıcılar, kazanamasalar bile sonuçların şeffaflığından emin olur.

Çekiliş kurallarının açık ve net bir şekilde anlatılması da güvenilirliği artırır. Örneğin en çok sorun yaşanan konu, yorumda bahsedilmesi gereken konudur. Bazı hesaplarda bir soru sorularak, o sorunun cevabı yorum olarak kabul edilirken; bazı hesaplarda herhangi bir yorum, çekilişe katılmak için yeterli olur. Bazen; paylaşımın beğenilmesi, bir veya daha çok sayıda kişinin etiketlenmesi gibi şartlar da öne sürülür. Bu nedenle kurallara uymayanların çekilişe dahil edilmemesi gerekir. Yorum filtreleme özelliği olan bir çekiliş programı, bu noktada işinizi kolaylaştırır.

Farklı gönderileriniz için tek bir çekiliş yapmak istediğinizde ise aynı anda farklı yorumları birleştirme özelliği olan bir program gerekir. Programda youtube video yorumları ve Instagram yorumlarını birleştiren bir özellik olması, farklı platformlar için aynı anda çekiliş yapmanızı sağlar.

Instagram Çekiliş Aracının Güvenilir Olması Neden Önemlidir?

Güvenilir bir çekiliş sonucu, yeni takipçiler kazanılabileceği gibi eski takipçilerinde güveni arttırılır. Ürün satışı yapan hesapların güven telkin etmesi sonucu ise satışlarda ciddi oranda artış sağlanır. Çekiliş programları arasında güvenilir bir yapıya sahip olmayanlar da vardır. Bu programlar, çekilişte hile yaparak, kendi isimlerini ekler. Bu sayede, hediyeyi kendileri alır. Ayrıca bu tip uygulamalarda herkes çekilişe katılamaz. Genellikle belirledikleri kişiler arasından tercih yaparlar.

Genellikle canlı olarak yayınlanan çekilişler sırasında herhangi bir hile ya da aksaklık ortaya çıkması halinde, verilen tarihte sonuç açıklanamaz. Bu da ciddi oranda güven kaybı demektir. Canınızı sıkan olumsuz yorumlar ortaya çıkabilir.

Instagram Çekiliş Aracı Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Uygun bir çekiliş aracı belirlerken, dikkat etmeniz gereken bazı detaylar vardır. Bu detaylardan bazıları:

Güvenilirliğini kanıtlamış bir program seçilmelidir.

Aynı anda birden fazla özellik sunmalıdır.

Güvenilir ödeme sistemine sahip olmalıdır.

Popüler sayfalardan referanslara sahip olmalıdır.

Simpliers, size çok sayıda popüler referans sunarak güvenilirliğini kanıtlayan bir çekiliş aracıdır. Filtreleme özellikleriyle, uygun yorumları çekilişe dahil etme şansı sunar. Farklı gönderileriniz için tek bir çekiliş düzenler. Bu üstün özellikler sayesinde hem takipçilerinizin güvenini arttırabilir hem de daha popüler hale gelebilirsiniz. Takipçilerinizin hakkını korumak için Simpliers oldukça profesyonel bir uygulama olarak hizmet sunar.