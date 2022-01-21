Avukat ihtiyacı olan kişilerin bir davaları vardır ve kendilerini en iyi şekilde savunmak için bir avukat ile çalışmak isterler. Durum böyle olunca kişiler en iyi avukatlık hizmetinden en kusursuz şekilde faydalanmak ister. Bu tarz durumlarda bazı kriterler ve konular belirleyici unsurlar olarak karşımıza çıksa da insanlar bazı soruların cevaplarını da merak etmektedir. “Hiç Dava Kaybetmeyen Avukat Var Mıdır?” sorusu da merak edilen sorulardan biridir. İnsanlar bu soruyu öncelikle en iyi avukat hizmetine sahip olmak için, daha sonra ise merak ettikleri için sormaktadır.

Hiç dava kaybetmeyen avukat tabi ki yoktur ve avukatlar hukuk bilgileri ile birlikte kanunlara da uyarak davalarda müvekkillerini savunan kişilerdir. Bu yüzden savunulan kişi kanunlar önünde suçluysa ve cezai bir duruma maruz bırakılması gerekiyorsa ya da karşılıklı olarak oluşan bir davada haksız ve suçlu konumundaysa avukatın bu davayı kaybetme olasılığı çok yüksek ihtimaldir. Bu konuya daha derin bir şekilde bakabilmek için öncelikle avukatlık mesleğinin ne olduğunu ve bir avukatın nasıl bir işleyiş gerçekleştirdiğini bilmemiz gerekir.

Avukat Nedir ve Bir Avukat Ne Yapar?

Bir avukat, kişilere, devlet kurumlarına ve işletmelere yasal tavsiyelerde bulunur ve gerektiğinde onlara temsil sunar. Yasal belgeler hazırlarlar ve yasaları, yönetmelikleri ve kararları yorumlarlar.

Avukatlar, müvekkillerini hukuk veya ceza davalarında temsil eder ve savunmaları için kanıt sunar. Ayrıca müvekkillerine yasal hak veya yükümlülükleri konusunda danışmanlık yapmakta ve yasal durumlarına göre en iyi şekilde hareket etmeleri konusunda danışmanlık yapmaktadırlar. Bir avukat yasal konular ile ilgili araştırma yapar. Ayrıca yasaları, düzenlemeleri ve kararları yorumlama yetkisine sahiptir. Vasiyetname, tapu, sözleşme, dava ve temyiz gibi yasal belgeler hazırlarlar.

Bir avukat bu mesleğin birçok farklı alanında uzmanlaşabilir. Örnek olarak, ceza hukuku, savunma, kovuşturma, vergi ya da çevre hukuku gibi bazı spesifik bir hukuk alanında uzmanlaşmayı tercih edebilirler. Avukatlar çoğunlukla iç mekanlarda ve ofis binalarında çalışır, ancak müvekkillerle görüşürken veya mahkeme duruşmalarına katılırken biraz seyahat edebilirler.

Hukuk sistemi, bir ev satın almaktan karşıdan karşıya geçmeye kadar toplumumuzun neredeyse her yönünü etkiler. Avukatlar, bu sistemin bel kemiğini oluşturur ve onu toplumla çeşitli şekillerde ilişkilendirir. Büyük sorumluluk gerektiren pozisyonlarda bulunurlar ve katı bir etik kurallarına uymak zorundadırlar.

Avukatlar olarak, müvekkillerini desteklemek için delil sunarak ve mahkemede tartışarak ceza ve hukuk davalarında taraflardan birini temsil ederler. Danışmanlar olarak avukatlar, müvekkillerine yasal hakları ve yükümlülükleri konusunda danışmanlık yapar ve ticari ve kişisel konularda belirli hareket biçimleri önerir. İster avukat ister danışman olsun, tüm avukatlar yasaların amacını ve yargı kararlarını araştırır ve yasayı müvekkillerinin karşılaştığı belirli koşullara uygular.

Yazının hazırlanmasında emeği geçen https://www.cinar.av.tr/ avukatlık bürosu ekibine teşekkür ederiz.