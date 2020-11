Herzaman nasıl yazılır?

Herzaman TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? Her zaman kelimesinin doğru yazılışı hakkında bilinmesi gerekenler. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman doğru yazılışı 'her zaman' biçiminde gerçekleşmektedir. Yani bu kelime ayrı olarak Türkçe içerisinde doğru şekilde kullanılır.

Her Zaman Ayrı Mı Yazılır

TDK ve Dil Derneği yazım kılavuzlarında "herzaman" diye bir madde yoktur. Sözlüklerde de yoktur. "Her Zaman" sıfat tamlaması zaten tüm zamanları ifade eder; özel bir anlam ortaya çıkmadığı için birleşik yazılmasına gerek yoktur.



Şöyle de denebilir: Türkçede hiçbir şey birleşik yazılmaz. Her şey ayrı yazılır. Her zaman ayrı yazılır. Hiçbir zaman birleşik yazılmaz.