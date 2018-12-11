Hemoroid (Basur) Tedavisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Basur Tedavisi

İzmir kliniğimizde basur tedavisi için ameliyatsız bazı ofis tedavileri yapılmaktadır. Uyguladığımız tedavi yöntemleri basurun ilerlemesine göre değişim göstermektedir. İlk derecelerde daha basit tedaviler ile başarılı sonuçlar alınırken ileri derecelerde daha komplike tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Hemoroid genel olarak 4 dereceden oluşmaktadır. Hastalık ilk oluşmaya başladığında 1. evre ile başlar ve tedavi edilmediği sürece en son derece olan 4. Evreye ulaşır. Bizim size sunduğumuz tedavi yöntemleri de işte bu 4 evreye göre değişim gösteren tedavi yöntemlerinden oluşmaktadır.

Basur tedavi yöntemlerimiz şu şekildedir:

ve 2. evrelerde lazer ile çöktürme tedavisi ve band ligasyon tedavi yöntemleri ile hemoroid tedavisi gerçekleştirilir.

Hemoroid 3. evreye ulaştığında bu sefer tedavi yöntemi olarak THD tedavisi tercih edilir ve atardamar bağlanması işlemi yapılır.

Hemoroidin son seviyeye ulaştığı 4. evrede ise cerrahi olarak hemoroidlerin alınması gerekmektedir.

Hemoroid (Basur) Belirtileri

Hemoroid (basur) belirtileri genel olarak hemoroidin seviyesine göre değişim göstermektedir. Hemoroid dış ve iç hemoroid olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İç hemoroid ileri derecelere ulaşmadığı sürece sadece kanama şeklinde belirti verip ağrı sızı yapmazken; dış hemoroid yanma ve ağrı ile kendisini göstermektedir.

Hemoroid (basur) belirtileri şu şekildedir:

Akıntı

Anüs kısmında ele gelen şişlik

Yanma

Islaklık hissi

Makat bölgesinde ağrı

Kanama

Kaşıntı

Bu belirtilerden birisini ya da birkaçını gözlemliyorsanız kliniğimizi ziyaret edebilir ve Opr. Dr. Altan Karan tarafından muayene edilebilirsiniz. Muayene sonucu hemoroid rahatsızlığınız olup olmadığı, eğer hemoroid rahatsızlığına sahipseniz hastalığınızın hangi evrede olduğu, hastalığınızın evresine göre en iyi sonuç alınacak hemoroid tedavi yönteminin belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Erken teşhis ile daha basit operasyonlar ile sonuç alınırken ileri durumlarda da yine kliniğimizde son tıbbi gelişmeler sonucu uygulanan diğer tedavi yöntemleri ile hemoroid sorununuzdan tamamen kurtulabilirsiniz. Hemoroid tedavisi konusunda umutsuzluğa düşmeyin!

Hemoroid (Basur) Kanaması Neden Olur?

Hemoroid basur kanaması olmasının temel nedeni hemoroide bağlı olarak gelişen rahatsızlıklardan kaynaklanmaktadır. Hemoroidler bağırsak venözlerinin zarar görmesi sonucu damarların genişlemesi sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Bu bağırsakların genişlemesi sonucu basur zaman zaman özellikle kabızlık gibi durumlar varsa zarar görerek kanamaktadır. Hataların genel olarak %70 ile %80’inde çok şiddetli kanama görülmemekteyken, hastaların %25’inde tekrar kanama meydana gelmektedir. Bu kanamalar özellikle tuvalete çıktıktan sonra meydana gelmektedir.

Hemoroid kaynaklanmalarına aynı zamanda bağırsaklarda oluşan polipler de neden olmaktadır. Bağırsaklarda bu poliplerin kanamaya neden olması ve diğer nedenler bağırsağın divertiküler hastalığına bağlı kanamalara göre çok daha az görülmekte olup; İzmir kliniğimize muayeneye geldiğiniz zaman hemoroid (basur) kanaması neden olur ve basur hangi tedavi yöntemiyle tedavi edilecek gibi sorularınızın yanıtını genel cerrahi uzmanımızdan alabilirsiniz.

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