Hayatı ucuza getirmenin pratik yolları

1-Gazetelerin arasından çıkan, kapımıza konulan broşür ve insertleri mutlaka inceleyin. Mutfağınızın ve evinizin o haftaki ihtiyaçlarını daha ucuza getirebilirsiniz.

2- Sebze-Meyve alırken market yerine hemen hemen her mahallede kurulan pazarlara giderek o haftaki manav harcamanızın büyük bir kısmı cebinizde kalacaktır. Ayrıca pazarda dolaşmanın psikolojik etkisi ise cabası.

3- Mağazaların hediye çeklerini, internet sitelerininse size özel verdikleri kodları takip edin, unutmayın bazı sitelere sadece o sitede bulunan özel kodlar verilmekte bu sayede sevdiğiniz ürünü çok daha az ödeyerek alabilmektesiniz. İşte özel bir DeFacto indirim kodu

4- Artık günümüzde mağazalarda beğendiğiniz şeyleri, internetteki sitelerden kontrol etmek, ucuz alışveriş için güzel bir yöntem haline geldi. Mağazalardaki bir çok ürün aynı zamanda internetteki indirimli alışveriş sitelerinde de yer alabiliyor. Bu sayede aynı ürün daha ucuza alınabiliyor. İnternetteki fiyatları karşılaştırmak için kullanılabilecek bir sürü site var. Bu sitelere aradığınız ürünleri yazarak hangi sitede en ucuza bulabileceğinizi öğrenebiliyorsunuz.

5- Özellikle sezon sonlarında olan büyük mağaza indirimleri alışveriş merkezlerinde izdihama yol açıyor. Bazı mağazalarda gayet iyi olan bu indirim oranları alışveriş için en iyi dönem. Ama siz izdihamda kalmak istemiyorsanız indirimleri internetten takip ediniz. İşte ev teksitiline özel Taç indirim kodu