Futbol Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 5 Oyuncu

1) Pele

Efsanevi futbol oyuncularının bir listesini yapıyorsanız, daima Pele ile başlamalısınız. Pele’nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olduğunu dahi söyleyebiliriz: Bu oyunu herkesten daha iyi oynadı ve futbolun Amerika Birleşik Devletleri’nde tanınmasını dahi sağladı. Kariyeri boyunca dünyanın en çok kazanan sporcularından biri oldu ve Time dergisi tarafından “20. Yüzyılın En Önemli 100 Kişisi” listesine seçildi. Futbol hayatı boyunca 1.363 maç yaptı ve 1.279 gol attı. Bu bakımdan Guinness Dünya Rekorları Kitabına girdi ve rekoru halen kırılamadı. 15 yaşında futbol oynamaya başlayan Pele, üç FIFA kupasını (1958, 1962, 1970) kazandı ve Brezilya için oynadığı 92 maçta toplam 77 gol attı: Bu bakımdan, halen Brezilya için en çok gol atan futbolcu sayılıyor. 1977 yılında emekli oldu ve futbol için dünya çapında bir elçi olarak çalışmaya başladı. Pele, bugün 80 yaşında ve halen futbol denince akla ilk gelen isimlerden biri olmaya devam ediyor.

2) Diego Maradona

Pele’ye gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olma konusunda meydan okuyabilecek biri varsa, o da Maradona’dır. Bu ufak tefek Arjantinli ülkesinin 1986 Dünya Kupasını kazanmasını sağladı ve İngiltere’ye karşı “Tanrı’nın Eli” adı verilen bir gol attı. Aynı maçta 5 oyuncuyu geçerek ve topu 60 metre boyunca kontrol etmeye devam ederek bir gol daha atmayı başardı. Bu gol, FIFA tarafından 2020 yılında “Yüzyılın Golü” seçildi ve Maradona’nın tarihe geçmesini sağladı. Maradona, kariyeri boyunca “Altın Çocuk” olarak anıldı ve transfer ücreti bakımından da iki adet dünya rekoru kırdı: 1982 yılında Barcelona’ya 5 milyon Sterlin, 1984 yılında ise Napoli’ye 6.9 milyon Sterlin karşılığında transfer oldu. Arjantin için oynadığı süre boyunca 91 adet uluslararası maça çıktı ve toplam 34 gol attı. 2008 yılında teknik direktörlük yapmaya başladı ve Kasım 2020’de vefat edene kadar Gimnasia de La Plata kulübünün koçluğunu yürütüyordu.

3) Johan Cruyff

Cruyff, 70’li yılların futbol ikonuydu. Şu anda futbol denince akla ilk gelen ülke Hollanda olmayabilir ancak 70’li yıllarda Hollanda ve futbol neredeyse eşanlamlıydı. Cruyff, tek başına Hollanda’nın futbol bakımından dünya çapında meşhur olmasını sağladı. Rinus Michels tarafından geliştirilen ve “Toplam Futbol” adı verilen yeni bir teknik kullanan Cruyff, 1974 Dünya Kupasında ülkesinin ikinci sırayı elde etmesini sağlayarak tarihe geçti. Aynı etkinlikte “Cruyff dönüşü” adı verilen ve modern futbolda halen kullanılan bir hareket geliştirerek “Altın Top” ödülünün sahibi oldu. Cruyff’a kadar, futbol formalarında sadece 1 – 11 arası numaralar kullanılırdı. Cruyff, 14 numarayı kullanarak formalara diğer rakamların yazılmaya başlamasını da sağladı. 1978 yılındaki Dünya Kupasına ise Arjantin diktatörü Jorge Videla’yı protesto etmek için katılmadı. Ajax ve Barcelona takımlarında oynayarak 1984 yılında emekli oldu. 1999 yılında, Pele’den sonra “Yüzyılın Futbolcusu” seçildi (Pele ile arasındaki oy farkı çok azdı). Cruyff, sadece attığı gollerle ve kazandığı turnuvalarla değil, geliştirdiği yeni taktiklerle de adını futbol tarihine yazdırmayı başardı.

4) Franz Beckenbauer

5) Michel Platini

Der Kaiser (İmparator) gibi bir takma adı hak etmek için gerçekten bir fark yaratmak zorundasınız ve Beckenbauer de tam olarak bunu yaptı: Modern futboldaki libero görevini icat etti. Almanya için üç kez Dünya Kupasını kazandı ve dört kez de finallere kaldı. Kariyerine bir defans oyuncusu olarak başladı ancak pozisyonunu neredeyse hiçbir zaman korumadı. Futbol Ansiklopedisi, kendisinden şöyle bahsediyor:Der Kaiser, kariyeri boyunca ağırlıklı olarak Bayern Munich takımında oynadı ve Bild gazetesinde spor yazarlığı da yaptı.

Platini’yi UEFA’nın altıncı başkanı olarak tanıyor olabilirsiniz, ancak UEFA’nın başına geçmeden önce dünya rekorları kıran efsanevi bir futbolcuydu. 2007 yılına kadar Fransa’nın gol kralıydı ve UEFA Avrupa Şampiyonası’nda en çok golü (9 adet) atan futbolcuydu. Platini, kariyeri boyunca pek çok takımda oynamasına rağmen asıl ününü Fransa milli takımı için oynadığı maçlarda kazandı. Platini, jübilesini 1988 yılında Kuveyt-SSCB arasında oynanan bir dostluk maçında yaptı. Emekli olduktan sonra dört yıl boyunca milli takımın koçluğunu yürüttü ve 1998 Dünya Kupasının Fransa’da düzenlenmesini sağlayan isimlerden biriydi. UEFA başkanlığına seçilen ilk eski futbolcu olmayı da başardı: Platini’ye kadar, UEFA başkanları neredeyse hayatları boyunca futbol oynamamış kişilerden oluşuyordu.

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