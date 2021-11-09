Property TR ev sigortası için danışmanlık hizmeti vererek, gayrimenkul konut sigortasının yaptırımları hakkında detaylı bilgi almanızı da sağlayacaktır. Yangın, deprem, infilak ve doğal afet durumlarına karşı yaşam alanınız sigorta güvenliği hakkında detayları öğrenmek ve süreci başlatmak geleceğiniz için önemlidir.

Ev Sigortası Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti'nde ev sigortası deprem ve yangın durumlarına karşı konutun zarar görmesi durumunda devletin sizin için karşılayacağı bedeldir. Evinizin kullanılamaz durumda olduğu zamanlarda kurtarıcınız ev sigortası olacaktır.

Konut sigortası kapsamı ; DASK ‘’Zorunlu deprem sigortası’’ devlet tarafından yaptırımı bulunan, yapılmadığı takdirde para cezasıyla sonuçlanan sigorta türüdür. Deprem ve yangın durumlarında DASK evinizin mali zararının karşılanması için devreye girmektedir. Her yıl belirli ödeme kriterleri bulunan DASK, sel, yıldırım, su baskını, yer kayması, deprem ve doğal afetlere karşı sigorta türevlerini gayrimenkul sahiplerine sunmaktadır. Bir, iki ve üç sigorta türü olan zorunlu sigorta, risk durumunun azaltılması ve olası afet durumlarında mali zararın karşılanmasını kapsar.

Ev – Konut Sigortası Zorunluluğu

Ev sigortası hakkında bilmeniz gerekenler arasında DASK sigortasının zorunlu olması ve mutlaka yaptırılması bulunmaktadır. Çağdaş ve modern güvence başlığı altında, maddi ve manevi kayıpların karşılanması, konutun düzenli olarak kontrol edilmesi de ev sigortası kapsamında değerlendirilir. Property TR M&A danışmanlık hizmeti, gayrimenkul alım ve satım sırasında sigorta düzenlemesini de incelemektedir.

Ev sigortası yangın, deprem ve afet durumlarına karşı devreye girmektedir.

Sel, su baskını, fırtına, infilak ve yıldırım durumlarını da kapsar.

Gayrimenkul sahibinin kendi hatası dışında gerçekleşen bütün konut zararlarını ‘’ büyük hasarlar ve doğal afetler kapsamında’’ sigorta incelemeye alır.

İnceleme sonucunda konutun zararları telafi edilmektedir.

Türkiye Konut Güvencesi İlkeleri

Zorunlu deprem sigortası DASK konutun yalnızca deprem sonucunda zarar görmesini kapsamaktadır. 1. Paket, 2. Paket ve 3. Paket özelliklerine ödenek değişir, evin zarar görmesi durumlarına karşıda sigortanın devreye girmesi gereken durumlar geniş kapsamlı olur. Deprem sigortası kapsamında sadece deprem ve doğal afet durumlarına bakılırken, yangın, terör, hırsızlık ve elektrik kaçağından kaynaklı konut zararlarının da karşılandığı büyük kapsamlı sigorta seçeneklerine yer verilmiştir.

İncelemeye alınan konut, ev sahibinin kendi eylemi dışında gerçekleşen bir zararı karşılamayla yükümlüdür. Maddi ve manevi kayıplar için düzenlenen sigortalar, paket özelliklerini aştığı takdirde karşılanmaz.

Zorunlu Deprem Sigortası DASK Nedir?

Türkiye’de devler zorunlu deprem sigortasını deprem bölgesi olan ya da olmayan bütün gayrimenkul sahiplerinin yaptırmasını zorunlu tutmaktadır. Yıllık ödenek kapsamında, yasal zorunluluk yönetmeliğini konut sigortası bağlamında maddelerle sunmuştur. Gayrimenkul sahibinin evinin depremden zarar görmesi durumunda, devlet konut sigortasının kapsadığı durumları karşılamakla mükelleftir.

Sigorta paketinin kapsamadığı durumlara göre de maddi ve manevi kayıplar karşılanmaz. Konut alırken ve satarken Property TR emlak hizmeti, sigorta düzenlemesi ve gerekli olan poliçe özelliklerini sizlerle paylaşacak, sizlere destek olacaktır. Geleceğinizi teminat altına almanı ve güvende tutmanız için sigorta her zaman ilk başvuracağınız yöntem olmalıdır.

Property TR Türkiye’nin Emlak Danışmanı

10 yıldır Türkiye’nin birçok yerinde ulusal ve uluslararası yatırımcıların bir araya geldiği emlak firması olarak aynı zamanda Turkish Citizenship konusunda uzman ekibi ile , müşterilerin isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılayarak sürecin hızlanmasını sağlamaktır. Görevini harfiyen yerine getiren nitelikli gayrimenkul özelliklerini yatırım ve alım satım kriterlerine göre değerlendiren geliştiriciler sunar. Gelişim ve mimari alanında sigorta, alım satım, değer analizi ve gayrimenkul fırsatları için sizin yanınızda olacak, yol göstererek, en iyi seçenekleri değerlendirmenizi sağlayacaktır, daha detaylı bilgi için www.propertytr.com