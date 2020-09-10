Eşya Depolama Ücretleri

Son zamanlarda artan eşya depolama ihtiyacı doğrultusunda birçok kişi veya şirket eşya depolama hizmetleri sunmaya başlamıştır. Ancak sunulan bu hizmetlerin birçoğu kurumsal olmayan şirketler tarafından profesyonellikten uzak bir şekilde fahiş depolama fiyatları i le yapılmaktadır. Ayrıca birçok şirketin depoları kiralık olmakta ve bu bilgiyi sizlerden saklayarak eşyalarınızın farklı depolara taşınması yapılmaktadır. Ev eşyası depolama hizmetlerinde her zaman fark yaratan bir nakliyat şirketi olduk.

Sizler de eşyalarınızın güvenli bir şekilde zarar görmeden depolanmasını istemektesiniz. 1956 yılından itibaren sizlere kurumsal yapısı ve profesyonel çalışanları ile hizmet sunan Çolakoğulları Nakliyat firmamız ile firmamıza ait olan depolarda güvenli bir şekilde eşyalarınızın depolanması hizmetini yerine getirmekteyiz.

Profesyonel Eşya Depolama Fiyatları

Profesyonel Eşya depolama fiyatları nı eşyalarınızın depolarda bir süre muhafaza altına alınması kararını verdikten sonra firmamız ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Yıllarca çalışıp emek vererek aldığınız eşyalarınızın bir süre muhafaza altına alınmasını istiyorsunuz. Güvenli bir şekilde uygun profesyonel eşya depolama ücreti hizmeti arıyor iseniz Çolakoğulları Nakliyat ile uygun eşya depolama fiyatlarıyla sizlere kaliteli hizmet sunmaktayız.

Firmamız ile iletişime geçtiğiniz takdirde ücretsiz ekspertiz hizmetimiz eşyalarınızın tespitini yapıp yararlanacağınız depo alanının metrekaresine göre sizlere en uygun depolama fiyatını iletecektir. Ayrıca depolarımızı önceden görme şansına sahipsiniz. Amacımız eşyalarınızın güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmasını sağlamak ve aklınızın eşyalarınızda kalmasını önlemektir.

Kiralık Depo Fiyatları

Kiralık depo fiyatları aşağıdaki gibidir ve eşyalarınızın yoğunluğuna ve kullanacağınız depo alanının metrekaresine göre fiyatlarda değişimler olmaktadır.

Depo Türleri 0-3 Aydan Kısa Süre (Aylık) + 3 Ay (Aylık) Küçük Depo 450 lira 400 lira Orta Depo 500 lira 440 lira Büyük Depo 600 lira 500 lira