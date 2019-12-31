Erken Rezervasyon 2020 Fırsatları

Çalışma hayatı, çocukların okul saatleri, hafta sonu mesaileri, kurslar gibi etkinlikleriniz sebebiyle kendinize ya da sevdiklerinize vakit ayıramıyorsanız, bu fırsatı yapacağınız bir tatil programıyla yakalayabilirsiniz. Sevdiklerinizle kaliteli vakit geçirebilir, kendinize dinlenmek ve eğlenmek için vakit ayırabilirsiniz.

Tatil Dükkanı, her mevsim yapacağınız ister kısa ister uzun dönemli tatillerde, en uygun fiyattan fırsatları yakalayabileceğiniz bir adres. yurt içi ve yurt dışı tatilleri, deniz tatili, kayak tatili, termal tatil, Kıbrıs otelleri, yurt dışı turları için pek çok farklı ülke, şehir, otel, gemi turu seçenekleriyle dolu. Her gün güncellenen ve yeni tatil adresleri eklenen Tatildukkani zevkinize ve bütçenize uygun tatil seçeneklerini değerlendirmeden karar vermemenizi tavsiye ederiz. Tatil Dükkanı’nda otelleri için işlemleri başladı bile.

Termal Oteller

Yaklaşan sömestr tatilleri için rezervasyon yaptırmakta geç kalmadınız. Üstelik termal oteller için %45’e varan indirim fırsatları tatildukkani.com da devam ediyor.

Termal oteller şifa dolu, mineralli, sıcak yeraltı sularını misafirlerinin kullanımına sunan işletmelerdir. Termal oteller veya kaplıca otelleri kaplıcalardan çıkan şifalı sularla dolu sıcak su havuzları, hamamları, saunaları, buhar banyoları ile tam da sonbahar ve kış mevsimlerinde tatil için tercih edilecek mekânlardır. Termal oteller sadece, şifa kaynağı kaplıca sularını konuklarının kullanımına sunmakla kalmaz.

Otellerin spa – bakım merkezlerinde, soğuk havanın yorduğu cildiniz için uygun bakımları yaptırabilir, masaj hizmetlerinden faydalanarak rahatlayabilirsiniz. Termal oteller doğa ile baş başa kalarak tatil yapmak isteyenlerinde tercih edebileceği adreslerdir.

Termal otellerin bulundukları yere göre, çam ormanlarında doğa yürüyüşüne çıkabilir, otellerin çevresinde yer alan doğal ve tarihi güzellikleri gezerek keyif dolu bir tatil geçirebilirsiniz. Bu benzersiz tatil deneyimi için tatildukkani.com üzerinden termal otel fırsatları incelenerek kolayca yapılabiliyor.

Kasım ve ocak aylarında ki sömestr tatillerini kendiniz için bir dinlenceye, çocuklarınız için bir eğlenceye dönüştürmeniz çok kolay. Ailece eğlenip tatil yapacağınız, kaplıca sularıyla sağlıklı bir tatil geçireceğiniz kaplıca otelleri ve termal oteller Tatil Dükkânı avantajlarıyla rezervasyon yapmanız için sizleri bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden rezervasyon yaptırın ve Tatildukkani sizlere sunmuş olduğu termal oteller için ekstra indirim fırsatlarını kaçırmayın.

Kaplıca otelleri misafirlerine sundukları şifalı sularla, çeşitli hastalıklarına şifa arayanlar için de seçkin mekanlardır. Uzmanlar tarafından da bazı solunum yolu rahatsızlıkları, bazı cilt problemleri veya sindirim sistemi sorunları için kullanımı uygun görülerek tavsiye edilen kaplıca sularında şifa arayanlar, Tatil Dükkânı’nın kaplıca otelleri fırsatlarından yararlanabilir.

Kayak Tatili

Dört mevsimin yaşandığı ve her mevsimin bambaşka güzellikte fırsatlar sunduğu Ülkemizde kış mevsiminin ve yağan karın tadını doya doya çıkarmak için kayak otelleri tercih edilebilir. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan kayak merkezlerinde yer alan kayak otelleri ile ilgili fırsatları Tatildukkani bulabilirsiniz. Türkiye de yer alan başlıca kayak merkezlerinden bazıları şunlardır:

Uludağ Kayak Merkezi-Bursa’ya 36 Km. uzaklıktadır.

Erciyes Kayak Merkezi-Kayseri’ye 25 Km. uzaklıkta yer alır.

Kartalkaya Kayak Merkezi-Bolu İl sınırlarındadır. Bolu’ya 35 Km. uzaklıktadır.

Kartepe Kayak Merkezi-Kocaeli’nde bulanan Kartepe, Kocaeli merkeze 7 Km. mesafededir.

Güneykaya Kayak Merkezi-Ağrı ili Eleşkirt İlçesi’ndedir. Ağrı’ya 51 Km. uzaklıktadır,

Palandöken Kayak Merkezi- Erzurum’dadır. Erzurum’a 4 Km. uzaklıktadır.

Sarıkamış Kayak Merkezi- Kars’a 59 km uzaklıkta bulunmaktadır

Davraz Kayak Merkezi-Isparta merkeze 5 Km. uzaklıktadır.

Kayak otellerinin erken rezervasyon 2020 fırsatları da ekstra indirim oranları ve fırsatlarıyla Tatil Dükkanı’nda. Erken rezervasyon 2020 fırsatlarını kaçırmamak için acele edin, otel rezervasyonları dolmadan siz de odanızı ayırtın. Tatil Dükkanı ile hem otel rezervasyonunuzu yapabilir hem de uçak biletlerinizi satın alabilirsiniz. Havalimanı otel transferinizle ilgili tüm işlemleri de Tatildukkani’ndan kolayca hallederek, keyifli bir kayak tatili yapabilirsiniz.

Yılbaşı Tatil Fırsatları

Yaklaşan yılbaşı tatili için, yılbaşı programlarının da olduğu erken rezervasyon 2020 otel fırsatları Tatil Dükkânı kalitesiyle sizleri bekliyor.

Yılbaşı için henüz program yapmadıysanız, ünlü isimlerin sahne alacağı birbirinden eğlenceli programlar için hazırlıklarını tamamlamış olan otelleri tercih edebilirsiniz. Geçen yılın yorgunluğunu atacağınız, yeni yıla eğlenerek gireceğiniz, birbirinden seçkin sanatçıların sahne alacağı yılbaşı özel eğlencelerinin düzenleneceği otel fırsatlarını kaçırmadınız.

Tatil Dükkânı muhteşem programlarıyla yeni yıla hazır olan yılbaşı otelleri fırsatlarıyla dolu. Müzik ve eğlenceyle dolu bir yılbaşı akşamını lüks ve konforla birleştirebilirsiniz. Yılbaşı otellerinin sauna, havuz, spa – bakım hizmetlerinden faydalanabileceğiniz, yılbaşına özel menüleriyle lezzetli bir yolculuğa çıkacağınız, birbirinden ünlü şarkıcılarla gönlünüzce eğleneceğiniz bu fırsatları kaçırmadan hemen rezervasyonunuzu yapın.

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Kıbrıs Otelleri

Kıbrıs bu yılda yılbaşına özel programlarıyla, yılbaşında, tatilcilerin ilk adreslerinden biri olacak. Tatil Dükkanı Kıbrıs otelleri fırsatlarını en kaliteli otellere en uygun fiyat seçeneğiyle konuklarına sunuyor. Pek çok yerli ve yabancı ünlü sanatçının sahne alacağı Kıbrıs otellerinde unutamayacağınız bir yılbaşı eğlencesi sizi ve sevdiklerinizi bekliyor.

Erken Rezervasyon 2020

Tatil Dükkânı ile yurt içi otellerinin erken rezervasyon 2020 fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Uygun fiyatla, kaliteli bir tatil geçirmek için erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmamalısınız. Tatildukkani.com üzerinden, Antalya otelleri, Marmaris otelleri, Bodrum otelleri, Kuşadası otelleri, Kıbrıs otelleri arasından dilediğinizi seçerek, erken rezervasyonunuzu yaptırın. Erken rezervasyon 2020 fırsatları ile kaliteyi ucuza alarak, tatilinizin keyfini çıkarın.

Tatil Dükkanı Fırsatları

Tatil Dükkanı turizm sektöründe, uzun yıllardır konuklarına hizmet eden bir kuruluştur. Yıllardır yürüttüğü çalışmalarda elde ettiği birikimi, misafirlerine keyifli bir tatil yaşatmanın farklı alternatiflerini üretmek için kullanırken kaliteden ve güvenden ödün vermez. Keyifli vakit geçirmek için planladığınız tatilinizi güvenilir bir kuruluş olan Tatil Dükkanı’ndan seçerek, güzel anlarınızın tadını çıkarın.

Tatil Dükkanı pek çok tatil seçeneğiyle konuklarına sınırsız eğlence garantisi veriyor. Erken rezervasyon 2020 otel fırsatları arasından dilediğinizi seçerek tatilinizi şimdiden satın alabilirsiniz. Kayak otelleri, yılbaşı otelleri, balayı otelleri, yurt içi kültür turları, kaplıca otelleri ve termal oteller için çok sayıda fırsat Tatildukkani’nda konuklarını bekliyor.

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