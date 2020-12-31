En Hızlı ve En Kaliteli Hosting Paketleri LimonHost’ta

LimonHost tarafından kullanıcılara sunulan ve Linux işletim sistemine sahip hosting paketleri cPanel hosting olarak adlandırılıyor. Bu hizmet kapsamında barındırma hizmetleri cPanel kontrol paneli üzerinden kolay bir şekilde yönetebiliyor. Diğer kontrol panelleri ile kıyaslandığında daha kolay kullanımı ile ön plana çıkan cPanel sayesinde hem internet sitesinin hem de sunucunun yönetimi son derece kolay bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu nedenle cPanel dünya genelinde en çok tercih edilen kontrol paneli olarak kabul ediliyor.

LimonHost tüm kullanıcılarına 7/24 telefon, e-posta ve canlı iletişim seçenekleri ile kullanıcı desteği sağlıyor. LimonHost’un alanında uzman destek ekibi bu kapsamda kullanıcıların cPanel ile ilgili sorularını da yanıtlıyor, problem oluştuğu takdirde gerekli incelemelerli yaparak çözümlenmesini sağlıyorlar. Böylece, LimonHost’un cPanel hosting hizmetlerinden yararlanmakta olan kullanıcılar da LimonHost’un sağlamış olduğu tüm desteklerden yararlanabiliyorlar.

LimonHost kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarına yönelik farklı cPanel hosting paketlerine sahip bulunuyor. LimonHost tarafından uygulanan ücretler, paketlere göre farklılık gösterebiliyor. LimonHost’un cPanel hosting paketleri arasında; kaynak, bant genişliği, e-posta hesabı ve depolama alanları ile ilgili farklılıklar söz konusu olabiliyor. Bu farklılıklardan dolayı uygulanan ücretler değişebilmekle birlikte 12 - 24 ve 36 aylık ödeme seçeneklerinde kullanıcılar %30’a kadar indirimden yararlanma imkanını elde edebiliyorlar.

LimonHost cPanel hosting paketleri, kullanıcılara pek çok önemli araç sunuyor. Sağlanan arayüz sayesinde herhangi bir teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar dahi internet sitelerini kolaylıkla yönetebiliyorlar. LimonHost cPanel Linux işletim sistemine sahip sunucularda çalışmasının yanı sıra son derece önemli birtakım otomasyon araçlarını da beraberinde getiriyor. Bu durum ise önceden belirlenmiş olan bazı işlemlerin kullanıcıların müdahalesine ihtiyaç duyulmadan yerine getirilebilmesi avantajını sağlıyor.

LimonHost cPanel hosting hizmetleri; kullanıcılara sağladığı kolaylık nedeniyle pek çok kişinin ilk tercihi olma özelliğini taşıyor. cPanel hosting hizmetleri ile kullanıcılara sunulan araçlar; alan adı kurulumunun, FTP hesabı oluşturmanın, ver tabını yönetiminin ve alan adı uzantılı e-posta hesaplarının oluşturulması işleminin son derece kolay bir şekilde yapılmasına imkan veriyor. İnternet ortamında cPanel ile ilgili birçok yardımcı doküman bulunduğundan, kullanıcılar cPanel ile ilgili sorun yaşamaları durumunda yalnızca hosting servisi aldıkları firmadan değil kullanıcı platformlarından da yardım alabiliyorlar.

LimonHost Kullanıcı Dostu Hizmetleri İle Sektöründe Fark Yaratıyor

E-ticaret kullanıcıların ürünlerini ya da hizmetlerini online mağaza da denilen siteleri üzeriden müşterilerine sunup siparişleri alabileceği bir sistem anlamına geliyor. E-Ticaret hosting ise internet sitesi üzerinden ürün ya da hizmet satışı yapacak olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak sunulan hosting türü olarak biliniyor. E-ticaret hosting paketlerinde klasik hosting seçeneklerinden farklı fonksiyonlar ve özellikler yer alıyor. Bu özellikler herhangi bir işletmenin internet platformunda satış yapabilmesi ya da kullanıcı bilgilerini toplayabilmesi için gerekli olan özellikler olarak kabul ediliyor. E-ticaret sitelerinde SSL sertifikalarına, ödeme işlemleri yöntemlerine, alışveriş sepeti yazılımlarına ve daha pek çok farklı özelliğe ihtiyaç duyulabiliyor. İşletmelerin ürünlerini ve hizmetlerini satabilmeleri için güvenlik ve alışveriş özelliklerinin sıkında online katalog, sayfa tasarımı, stok takibi ve yönetimi gibi farklı noktalar da gerekiyor. Bu nedenle e-ticaret hosting kullanıcılarının gereksinimleri geleneksel web hosting kullanıcılarına kıyasla çok daha farklı ve çeşitli olabiliyor. E-ticaret hosting paketleri ise bu ihtiyaçları gidermeye yönelik olarak hazırlanıyor.

E-ticaret hosting paketleri aynı zamanda kullanılacağı platformlara göre de oluşturulabiliyor. WooCommerce hosting bunun en büyük örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

E-ticaret sitelerinin yapıları ve özellikleri buna bağlı olarak da diğer sitelerden farklılığı ile dikkat çekiyor. Bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak hazırlanan e-ticaret hosting paketleri e-ticaret sitesinin büyümeye ve daha çok kişiye ulaşmaya başlaması ile birlikte ölçeklendirilebiliyor. E-ticaret hosting paketlerinin ölçeklendirilmesi diğer hosting paketlerine göre çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

E-ticaret sitesinin başarılı olabilmesi için öncelikle kullanıcıda güven oluşturması gerekiyor. Bu nedenle kullanıcıların e-ticaret hosting paketi seçimine özen göstermesi dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor.

Web Hosting Hizmeti İhtiyaçlarınız İçin Doğru Adres LimonHost

LimonHost kullanıcılarına yönelik olarak sağladığı Sunucu Yönetimi hizmeti ile sistemi aksatacak ya da performans düşüklüğüne neden olabilece sorunların engellenmesini hedefliyor. Buna rağmen problem oluşması durumunda ise anında müdahale edilerek sistem normal bir hale getiriliyor. Sorunun bir kez daha oluşmasının önlenmesi için gerekli önlemler alınıyor. LimonHost Sunucu Yönetimi hizmeti özellikle teknik bilgi konusunda yeterli olmayan, firmasında IT personeli bulunmayan, bu tür işlerler ilgilenmek ya da vakit ayırmak istemeyenler için ideal olarak kabul ediliyor.

LimonHost Sunucu Yönetim hizmeti ile sunucunun takibi yapılıyor, düzenli ve verimli bir şekilde çalışması sağlanıyor. Sistemin güvenliği ve optimizasyonu yapılıyor. Ayrıca serverlarda problem oluşması durumunda anında müdahale ediliyor. Sunucu üzerindeki yazılımlar güncel tutularak performans üst noktada sağlanıyor. LimonHost mühendisleri Sunucu Yönetimi hizmetlerini sağlamalarının yanı sıra 7/‘4 destek de saplıyorlar.

















