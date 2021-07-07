Ekişinibul Türkiye'nin En Geniş İş Bulma Blogu

Ev hanımları, öğrenciler hatta ve hatta sabit bir iş de çalışan kişiler ve devlet memurları bile, mesai saatleri dışında ki boş vakitlerini değerlendirip evde ek iş yaparak kazanmanın yollarını aramaya başladılar. Bu işler arasında birbirinden farklı birçok iş bulunmakta. Örneğin paketleme işleri, kutulama yada süsleme işleri yer alabilmekte. Bu tip işlere genellikle, evlere ek iş veren firmalar aracılığı ile başvuru yapılıyor. Bu firmalar, ellerinde ki çeşitli işleri başvuru sahiplerine gönderip eğitim vererek işin kısa sürede tamamlanmasını sağlıyorlar. İşler sorunsuz bir şekilde tamamlandıktan sonra, işi yapan kişilere ödemesini peşin olarak elden yada banka havalesi ile yapıyorlar.

Evde ne tür işler yaparak para kazanılır?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere evlerde yapılacak işler genellikle paketleme işi, kutulama, katlama, davetiye hazırlama, montaj yapma, nikah şekeri hazırlama gibi işler oluyor. Bu şekilde bir çok iş evlere ek iş olarak gönderiliyor. Tabi bunlar bu işlerle sınırlı kalmıyor, kalite kontrol işleri yada temizleme işleri de bir diğer iş modelleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin bütün illerinde bu işler yapılmakta, yaptırılmakta. Hiç bir il yada ilçe sınırlaması bulunmuyor. Bu tür işleri veren firmaların tüm şehirlerde şubesi olduğu için İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Trabzon, Adana, Zonguldak, Sivas, Erzurum, Aydın, Tokat hiç fark etmez hangi şehirde olursanız olun başvuruda bulunabilirsiniz. Üstelik başvuru yaparken hiç bir tecrübe, mesleki bilgi, yaş yada eğitim sınırlaması bulunmuyor. İşleri yapabileceğine inanan herkes başvuruda bulunabiliyor.

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