e-Nabız Nedir?

e-Nabız muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, kendi adınıza üretilmiş sağlık bilgilerinizi yönetebileceğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabileceğiniz sistemin bütünüdür. Bizzat sizin verdiğiniz, süresi ve sınırı belirlenmiş yetki çerçevesinde sağlık kayıtlarınızın hekimlerce değerlendirilebildiği, böylelikle teşhis ve tedavi sürecinin kalitesini ve hızını artıran, sizinle hekiminiz arasında güçlü bir iletişim ağının kurulmasını sağlayan, güvenli bir şekilde internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebileceğiniz dünyanın en geniş ve kapsamlı sağlık bilişim alt yapısıdır.

Sağlık Geçmişinizi Görüntüleyin

Size ait gerçekleşmiş olan muayenelerin detaylı bilgilerine erişebilirsiniz. Profil bilgileri bölümünden kişisel profil güncellemelerinizi yapabilirsiniz. Bildirimler bölümünde hesabınızla ilgili yapılan son aktiviteleri, son erişim bilgilerini, sağlık tesisi ziyaretleri gibi bilgileri inceleyebilirsiniz.

“Tansiyon, Şeker, Nabız, Ağırlık, Adım, Kalori” vb. bilgilerinizi sisteme isterseniz kendiniz ekleyebilir, isterseniz elektronik mobil sağlık cihazlarınızın otomatik olarak veri gönderimlerini sağlayabilirsiniz. Tekrarlayan tetkiklerden kurtulun

Size ait daha önce yapılmış laboratuvar tahlil sonuçlarınız ve radyolojik görüntüleriniz raporlarıyla birlikte sistemde kayıtlı olduğundan ve yetkilendirdiğiniz hekim görebileceğinden tekrar işlem yaptırmanıza gerek kalmayacaktır.

112 Butonu - Acil durumlarda çaresiz kalmayın

e-Nabız sisteminin mobil uygulamasında bulunan 112 acil butonunu kullanarak acil durumlarda sizin, ya da yakınlarınızın yaşadığı veya çevrenizde gerçekleşen acil müdahale gerektiren bir olayda, acil servisi haberdar edebilir ve uygulamanın göndereceği konum bilgisiyle size en kısa sürede ulaşılmasını sağlayabilirsiniz. İşitme engelli vatandaşlarımız 112 butonunu kullanarak kendilerine ambulans gönderilmesini sağlayabileceklerdir.

Aldığınız sağlık hizmetini değerlendirin

Muayenelerinizi hizmet kalitesi açısından değerlendirilebilir ve muayene ile ilgili yorum yapabilirsiniz. Sizlere daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmemiz adına görüş ve önerileriniz bizim için önemlidir. Sağlık verilerinize her yerden ulaşın

Web, Windows, Windows Phone(Çok Yakında), iPhone ve Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarla e-Nabız sistemine bağlanın. Böylece gittiğiniz farklı sağlık kuruluşlarında yapılan muayene bilgisi detayları, reçete ve ilaç bilgileriniz, farklı laboratuvarlarda yapılan tetkikler ile tıbbi görüntüleriniz ve bunların raporları gibi size ait daha birçok sağlık bilgisini bir arada bulabilirsiniz.