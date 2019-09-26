Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2016, 11:49

E-Devlet Şifresi DeğiştirmeE-devlet şifresi değiştirme işlemini çeşitli nedenlerden dolayı yapmak isteyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi e-devlet sisteminden devlet hizmetlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz ve bu işlemi yapmak için bir e-devlet şifresine ihtiyacınız var. e- devlet şifenizi üzerinde T.C kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı, pasaport, evlilik cüzdanı veya sürücü belgeniz ile PTT şubelerine başvurarak alabilirsiniz. Bu işlemin bedeli 2 TLdir. Ayrıca sunulan elektronik imza, mobil imza, T.C kimlik kartı, internet bankacılığı seçenekleri ile de e-devlet şifresi edinebilirsiniz. E-devlet şifresi kullanarak tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları şu işlemleri kolayca gerçekleştirebilirler;· Bilgilendirme hizmetleri işlemleri· Entegre elektronik hizmetler işlemleri· Ödeme işlemleri· Kurum ve kuruluşlara kısa yollar işlemleri· Kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı işlemleriE-Devlet Şifremi Neden Değiştirmeliyim· PTT’den edindiğiniz e-devlet şifresi güvenli olması amacı ile genellikle karışık karakterler ve harflerden oluşmaktadır. Bu yüzden şifrenizi aklınızda tutmak zor olabilir. Şifrenizi mutlaka bir yere not etmelisiniz fakat günlük hayatın koşuşturması içinde şifrenizi kaybedebilir ya da unutabilirsiniz. Bu durumu engellemek için e-devlet şifresi değiştirme işlemini yapmanız gerekiyor.· E-devlet şifrenizi aldıktan sonra güvenliğinden emin olmak için şifrenizi değiştirme işlemi yapmayı seçebilirsiniz.· E-devlet şifrenizin elinizde olmayan sebepler ile başkalarının eline geçmiş olma durumu söz konusu olabilir. Bu durumda devlette bulunan kişisel bilgilerinizin güvenliği için e-devlet şifrenizi değiştirmek isteyebilirsiniz.·Şifreniz çalınmış olabilir. Böyle bir durumda da mutlaka yeni bir e-devlet şifresi edinmeniz gerekiyor.E-Devlet Şifresi Nasıl Değiştirilir· E-devlet şifrenizi değiştirmek için var olan e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekiyor.· Sisteme giriş yaptıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde bulunan ‘’Benim Sayfam’’ seçeneğine tıklayınız.· ‘’Benim Sayfam’’ seçeneğine tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan ‘’Kişisel Bilgi ve Ayarlarım’’ seçeneğini tıklamanız gerekiyor.· ‘’Kişisel Bilgi ve Ayarlarım’’ ekranı açılacaktır. Bu ekrandan ‘’Ayarlarım ve Şifre İşlemlerim’’ seçeneğine giriniz.·Karşınıza çıkan yeni ekranda ‘’Şifre Değiştirme’’ seçeneğine tıklayınız.·Gelen ekran şifrenizi değiştirmenizi sağlayacaktır. Açılan bu yeni ekranda ilk olarak var olan şifrenizi daha sonra ise iki kez yeni şifrenizi girmeniz istenecektir. Eski şifrenizi giriniz. Yeni şifrenize karar verip iki kere girdikten sonra ‘’Kaydet’’ butonuna basınız.·Bu adımları takip edip tamamladıktan sonra şifreniz değişmiş olacaktır. Unutmayın ki, ‘’Kaydet’’ butonuna basmazsanız e-devlet şifresi değiştirme işleminiz gerçekleşmeyecektir.