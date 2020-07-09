Dış Ticaret Eğitimi Novarge tarafından veriliyor

Küreselleşme ile her biri birbirine açık ve çok yakın bir duruma gelen ülkeler kocaman bir dünya pazarını oluşturmaktadırlar. Artık ülkeler gelişim göstermek için sadece kendi içinde yeterli olma hedefi ile yola çıkmıyorlar. Çünkü dışarıda çok daha büyük bir Pazar var. Bu büyük pastadan pay almak isteyen ve bu uğurda çalışmalarını sürdüren ülkeler çok daha hızlı bir gelişim göstermektedirler.

Bu noktada devreye son zamanların popüler mesleklerinden Dış Ticaret Uzmanlığı devreye giriyor. Dış Ticaret Eğitimi nedir diye soracak olursanız, Dış Ticaret Uzmanlık Eğitim Programı, dış ticaret ile alakalı mesleğin temel kavramları ile kuramlarını içine almakla beraber, ithalat ve ihracat işlemlerinin ne şekilde yapıldığını bir bir göstererek uygulamalı olarak anlatan, örneklemeler ile güçlendirilmiş, katılımcılara öğrenmiş oldukları bilgileri sınama ve pekiştirme imkanı sağlayan özgün bir eğitim programıdır cevabını verebiliriz.

Dış Ticaret Eğitimi iki yönü bulunmaktadır. Bir taraftan dış ticaret alanında belli bir yetkinliğe ulaşmış eğitmenlerin yetkin ve teorik bilgileri verilmekte diğer yandan iş dünyasındaki tecrübeleri ile güncel ve pratik bilgileri de iletme gücüne sahip olan eğitmenler ile eğitimler yürütülmektedir. Yani bu eğitimler ile teorik bilgiyi almanın yanında alanında uzmanlanmış eğitmenlerin tecrübelerine de sahip olacaksınız.

Dünyada ve ülkemizde dış ticaret hacmi dış ticaret sektörü ile alakalı gelişmelerin ne kadar hızla ilerlediğini gösterir niteliktedir. Evet, çok hızlı bir şekilde gelişen ve büyüyen bir hacim söz konusu. Sadece Türkiye’de yüz binden fazla firma ithalat ve ihracat işi ile uğraşmaktadır. Gelişimin böyle hızlı olmasından dolayı da sektörün içinde olan kurumlar ve kuruluşların dış ticaret alanında çalışabilecek. Nitelikli personele olan gereksinimleri de artmıştır. Yani iş hacminin artması yanında istihdamı da getirmiştir.

Önceki dönemlerde iş gücü olarak kendi kendine yeten dış ticaret alanında önemli bir istihdam eksikliği vardır. Bu yüzden insanlar bu alanı araştırmaya ve gerekli eğitimleri almaya başlıyorlar. Dış Ticaret Uzmanlık eğitimi sonunda alacağınız sertifika ile bu çok geniş sektörde iş bulma imkanınızı artırmış olacaksınız. Bunun yanında aldığını belge sayesinde eğitimi başarılı bir şekilde tamamladığınızı da ispatlamış olacaksınız. Bu CV’nizi de daha dolu gösterecektir. Siz de Dış Ticaret Eğitimi almak isterseniz 0312 911 3232 nolu telefondan Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi ile görüşebilirsiniz.