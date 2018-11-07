DASK Yaptırmak İçin Birçok Sebebimiz Var!

Amacı binalarda, depremin yol açtığı yıkım, yangın, toprak kayması gibi her türlü maddi zararı teminat altına almak olan zorunlu bir sigorta poliçesidir.

DASK, Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlenen ve kar amacı gütmeyerek, görevini sigorta yükümlülüklerine göre yerine getiren devlet güvencesine dayalı bir kurumdur. DASK yaptırmayan bina sahipleri, söz konusu daire ile ilgili alım-satım ve kiralama gibi işlemlerde bulunamazlar. Hırsızlık, yangın ve yıldırım gibi deprem dışında oluşacak hasarlar için sigorta yaptırmanın ön şartı da DASK’ a sahip olmaktır. Ayrıca elektrik, su ve doğal gaz abonelik başvuruları, konut kredisi başvuruları ve devlet konut yardımları da kabul edilmemektedir.

DASK’ı zorunlu ve bu derece önemli kılan, ülkemizin aktif fay hatları üzerinde yer alması ve sık sık yaşanmış ve bundan sonra da yaşanacağı öngörülen depremlerin sebep olduğu maddi hasarların telafi edilerek, kişilerin hayatlarına güvenle devam edebilmelerini sağlamasıdır. Öyle ki, son 60 yıldaki yapı hasar istatistiklerine bakıldığında, oluşan hasarların 2/3 ‘sinin depremden kaynaklanan hasarlar olduğu görülmektedir. Her binanın ihtiyacına yönelik olarak edineceği sigorta poliçesi, devlet bütçesiyle ilgili olmadığından, afetin hemen ardından, yaşanan maddi kaybı en geç bir ay içerisinde nakit olarak telafi etmesi açısından oldukça önemlidir.

Binanın temelinden başlayarak, binanın oluşumunu sağlayan her türlü (bina temeli, merdivenler, duvarlar, asansörler, çatı, bahçe duvarı vb.) bölüm poliçe teminatında yer almaktadır. Ayrıca evde bulunan diğer eşyaların da teminat mektubuna eklenmesi mümkün. Teminat kapsamında yer alan her maddi kaybın geri dönüşünün olması, deprem geçtikten sonra hayatımıza kaldığımız yerden devam etmemizi maddi açıdan mümkün kılmaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası, deprem sonrasında bölgeye maddi destek sağlanması için gerekli bütçeyi hazırda bulundurmayı hedeflemektedir. Önemini en son yaşanan Van depreminde gördüğümüz bütçe ihtiyacı, bizim bulunduğumuz bölgede deprem olmasa da, başka bölgelerde gerçekleşen depremlerdeki ihtiyaç sahiplerinin de garantisi olma özelliği taşır. Bu şekilde ülke içindeki dayanışmayı pekiştirme ve destekleme amacı gütmektedir.

Deprem, ülkemizin jeolojik yapısından dolayı karşılaşacağımız, yaşanması önlenemeyen, ağır sonuçlar doğurabilen bir afettir. Bu durumda bizim için önemli olan, deprem sonrasında yaşanılan maddi hasarı en aza indirmektir. Siz de DASK yaptırmak için daha fazla beklemeyin, geç olmadan önleminizi alın.