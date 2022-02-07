Çin'de Şuan Saat Kaç?
Çin'de Şuan Saat Kaç?
Yararlı Bilgiler 07.02.2022, 15:59
Çin'in coğrafi açıdan beş farklı zaman dilimini kapsamasına rağmen ülkenin tümünde resmî olarak Eşgüdümlü Evrensel Zaman'ın 8 saat ilerisindeki UTC+08.00 zaman dilimi izlenir. Ülkede izlenen resmî ulusal standart zaman, ülke içerisinde Pekin Zamanı (Çince: 北京时间; pinyin: Běijīng Shíjiān), uluslararası olarak ise Çin Standart Zamanı (İngilizce: China Standard Time, CST) olarak bilinir.[2] 1991 yılından beri yaz saati uygulaması uygulanmamıştır.
Buna ek olarak, 2005 yılında düzenlenen Ulusal Halk Kongresi'nde ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nda Şensi, Siçuan ve Çongçing gibi batı eyaletlerinde UTC+07.00 zaman diliminin kullanılması önerilmiş, ancak günümüze kadar bu konuda herhangi bir oylama yer almamıştır.