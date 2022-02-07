Çin'de Şuan Saat Kaç?

Çin'in coğrafi açıdan beş farklı zaman dilimini kapsamasına rağmen ülkenin tümünde resmî olarak Eşgüdümlü Evrensel Zaman'ın 8 saat ilerisindeki UTC+08.00 zaman dilimi izlenir. Ülkede izlenen resmî ulusal standart zaman, ülke içerisinde Pekin Zamanı (Çince: 北京时间; pinyin: Běijīng Shíjiān), uluslararası olarak ise Çin Standart Zamanı (İngilizce: China Standard Time, CST) olarak bilinir.[2] 1991 yılından beri yaz saati uygulaması uygulanmamıştır.

Çin'in özel idarî bölgeleri kendi saat uygulama standartlarına sahip; bunlar Hong Kong Zamanı (香港時間) ve Makao Zamanı (澳門時間) olarak bilinir. Bunlar ancak 1992'den beri Pekin saatiyle eşit tutulmuştur.

Buna ek olarak, 2005 yılında düzenlenen Ulusal Halk Kongresi'nde ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nda Şensi, Siçuan ve Çongçing gibi batı eyaletlerinde UTC+07.00 zaman diliminin kullanılması önerilmiş, ancak günümüze kadar bu konuda herhangi bir oylama yer almamıştır.

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