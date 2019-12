Çiçeklerde Sulama hakkında

Genelde yapılan en büyük hata bütün çiçekleri aynı sayıp ona göre her çiçeği aynı şekilde sulamaktır. Her çiçek aynı değildir ve su ihtiyaçları değişiklik gösterebilir. Bu yüzden çiçekler ihtiyacına göre sulanmalıdır. Aksi bir durum çiçeğinizin içten içe çürümesine ve sonunda ölmesine sebep olacaktır.

Yine yapılan büyük hatalardan biri de çiçeğe su verirken mevsim gözetmemektir. Kendinizden pay biçin. Yaz aylarında su ihtiyacınız daha fazla değil mi? O halde çiçeklerinize neden dört mevsim aynı miktarda su veresiniz ki? örneğin çiçekler kış aylarında çok fazla suya ihtiyaç duymazlar. Bu yüzden kışın haftada bir gün su vermeniz çiçeğiniz için yeterli olacaktır. Ama yaz aylarında çiçeğiniz suya daha çok ihtiyaç duyacağı için su verme aralığını haftada iki güne çıkarmak doğru olacaktır. Ayrıca yazın çiçeğinizin yapraklarını su püskürterek serinletmek çiçeğinizi ferahlatacaktır.çiçek sularken yapılan büyük hatalardan biri de çiçeğe verilen suyun sıcaklığı ile ilgilidir.

çiçeğinize vereceğiniz su asla ve asla sıcak ya da soğuk olmamalıdır. Sıcak ya da soğuk su çiçeğinize zarar verebilir. Bu sebeple çiçeğinize vereceğiniz su mutlaka ve mutlaka oda sıcaklığında olmalıdır. Eğer elinizdeki su sıcak veya soğuk ise bir süre çiçeğin bulunduğu odada bekletilerek oda sıcaklığı konumuna getirilmeli ve çiçeklere bu şeklide verilmelidir. Bunu dışında çiçeklere vereceğiniz su onlara fayda sağlamayacağı gibi zarar bile verebilir.

Sulama konusunda hassas bir diğer nokta da çiçeğe vereceğiniz suyun kaynağıdır. Türkiye’deki şebeke suları kireçlidir. Kireç de çiçekler için zararlıdır. Bu sebepten çiçeğinize şebeke yani çeşme suyu vermekten kesinlikle sakının. çiçeğe verebileceğiniz en uygun su kendinizin de kullandığı içeme suyudur. Ayrıca biriktirdiğiniz yağmur suları da çiçekleriniz için iyi bir alternatiftir.

