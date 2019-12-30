Büyüleyici ve Romantik Tatiller İçin En Çok Tercih Edilen Kapadokya Otelleri

Yıl boyu hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler tarafından Türkiye’de en çok ziyaret edilen tatil merkezleri arasında yer alan Kapadokya, tarihi yapıları, vadileri ve doğa sporları olanakları ile eksiksiz bir tatil deneyimi vadetmektedir. İç Anadolu Bölgesi’nin tam merkezinde yer alan Kapadokya, mağara otelleri ile oldukça dikkat çekmektedir. Ürgüp, Göreme, Avanos, Ortahisar ve Uçhisar mevkilerinde yer alan tesisler, misafirlerine birbirinden özel hizmetler sunmaktadır. Her bütçeye uygun Nevşehir Kapadokya otelleri listesi üzerinden siz de kendinize uygun olan tesisi seçerek, benzersiz bir tatil deneyimine adım atabilirsiniz.

Kapadokya’nın Kalbinde Kusursuz Bir Konaklama Deneyimi İçin Milat Cave Hotel

Kapadokya çevresinde en çok ziyaret alan bölgelerden biri olan Göreme’de konuklarını ağırlayan Milat Cave Hotel, Göreme Açık Hava Müzesi’ne yürüme mesafesindeki konumu ile avantaj yaratmaktadır. Nevşehir Havalimanı’na 25 km, Kayseri Erkilet Havalimanı’na 70 km mesafede yer alan tesisin Kapadokya’nın eşsiz mimarisini yansıtan toplam 19 odası bulunmaktadır. Oda kahvaltı konaklama seçeneği ile misafirler yöresel lezzetlere yer verilen zengin bir kahvaltı ile başlamaktadır. Kapadokya’nın pek çok turistik noktasına yalnızca yürüme mesafesinde ve kusursuz bir konaklama deneyimi için http://www.milatcavehotel.com/ ‘a tıklayabilirsiniz.

Ürgüp’ün En Güzel Oteli Burcu Kaya Hotel

Eşsiz manzarası ve gezilecek yerleri ile konuklarına benzersiz bir tatil olanağı sunan Ürgüp’te eksiksiz bir konaklama deneyimi vadeden Burcu Kaya Hotel, geniş alanı ve zengin aktivite seçenekleri ile dikkat çekmektedir. Nevşehir Kapadokya Havalimanı’na 37 km, Ortahisar şehir merkezine ise 5 dakikalık yürüme mesafesinde yer alan tesis, rahat, kullanışlı ve şık 82 odası ile bölgenin en büyük otelleri arasındadır. Zengin olanakları ile yılın dört mevsimi kusursuzluğu sunan tesis oda kahvaltı konseptinde hizmet vermektedir. Akşam yemeklerinde ise a la carte restoranda yöresel lezzetler başta olmak üzere Türk ve dünya mutfaklarından en özel seçenekler misafirlere sunulmaktadır.

Eşsiz bir atmosferin içerisinde keyifli bir yaz tatili olanağı da sunmakta olan Burcu Kaya Hotel’de 1 adet açık yüzme havuzu, 1 adet kapalı yüzme havuzu ve 1 adet çocuk havuzu hizmet vermektedir. Havuz olanaklarının yanı sıra bilardo, dart, tv salonu, masa tenisi gibi aktivite seçenekleri ile misafirler eğlenceli bir tatil geçirmektedir. Dinlenmek ve rahatlamak isteyen misafirler içinse tesiste Türk hamamı, vücut bakımı ve sauna hizmetleri yer almaktadır. Kapadokya’nın merkezinde, yıllar boyu unutamayacağınız bir tatil deneyimi için http://www.burcukayaotel.com.tr/ adresine tıklayabilir, tesis hakkında tüm detaylara web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Dünyanın İlk Kayadan Oyma Mağara Oteli Uçhisar Kaya Hotel

Benzersiz yapısı ile ziyaretçilerinde hayranlık uyandıran Uçhisar Kaya Hotel, el işçiliği ile kayalardan oyularak inşa edilmiştir. Göreme şehir merkezine 5 km, Ürgüp’e 15 km ve Nevşehir Havalimanı’na 32 km uzaklıkta yer alan tesis, oldukça özel dekorasyona sahip 77 odası ile misafirlerini ağırlamaktadır. Oda kahvaltı konseptinde hizmet veren tesiste, sabah misafirleri lezzetli ve zengin bir kahvaltı beklemektedir.

Eşsiz bir manzarada keyif dolu bir serinleme deneyimi yaşatmakta olan Uçhisar Kaya Hotel bünyesinde 1 adet açık yüzme havuzu bulunmaktadır. Yaz aylarında eşsiz bir serinleme deneyiminin yanı sıra yıl boyu bu keyfi yaşamaya devam etmeniz için 1 adet kapalı yüzme havuzu hizmet vermektedir. En özel lezzetleri gün boyu tadabilmeniz için 1 adet a la carte restoran misafirlerini şık ve özenli sofralarda ağırlamaktadır. Kapadokya’nın büyülü dünyasında keyifli doğa sporlarının ardından tüm yorgunluğunuzu geride bırakmanız içinse tesiste SPA merkezi hizmet vermektedir. Kendinizi özel hissedeceğiniz bir konaklama hizmetine sahip olan Uçhisar Kaya Hotel’in birbirinden özel hizmetlerine http://uchisarkayaotel.com/ ‘dan ulaşabilirsiniz.

Nevşehir’in En Popüler Termal Oteli Divaisib Termal Resort Hotel & Spa

Eşsiz bir doğa gezisinin yanı sıra unutulmaz bir sağlık tatili yapmak isteyenlere kusursuz hizmeti ile avantaj sunan Divaisib Termal Resort Hotel & Spa, termal olanakları ile tüm misafirlerine yenilenecekleri ve huzur bulacakları bir ortam vadetmektedir. Nevşehir Kapadokya Havalimanı’na 89 km, Kapadokya merkeze 75 km ve Kozaklı merkeze 2 km uzaklıkta yer alan tesiste, tüm ailenizle birlikte konfor bulacağınız 235 oda hizmet vermektedir. Tesis konuklarını yarım pansiyon konseptinde ağırlamaktadır.

Kusursuz bir sağlık deneyimi yaşarken aynı zamanda da eğlenebileceğiniz şekilde tasarlanmış olan Divaisib Termal Resort Hotel & Spa bünyesinde kadın erkek ayrı havuzlar, çocuk havuzları, 35 metre uzunluğunda aquapark, jakuzili havuzlar ve 25-30 derece arası sıcaklığa sahip termal havuz hizmet vermektedir. Termal özelliklerinin yanı sıra zengin SPA olanaklarına da sahip olan tesiste Fin hamamı, sauna, Türk hamamı, çamur banyoları gibi birbirinden farklı seçenekler sunulmaktadır. Her yaş grubuna özel eğlence ve dinlenme seçeneklerinin yanı sıra 15 farklı toplantı salonu ile Divaisib Termal Resort Hotel & Spa, iş seyahatlerinizi de eksiksiz bir konaklama deneyimine dönüştürmektedir. https://www.divaisib.com/ tüm misafirlerine sağlıklı ve keyifli bir tatil için yalnızca bir tık uzakta hizmet vermektedir.