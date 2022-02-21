İngilizce kursları arasında kalitesiyle ön plana çıkan ve öğrencilerinin memnuniyet oranın yüksek olduğu, Akademik Yabancı Dil Kursları, farklı meslek kollarından yetiştirdiği birçok öğrencinin önemli kazanımlar elde etmelerine katkı sunmuştur.

Bursa Nilüfer İngilizce Kursu, uzmanlığını ispat etmiş eğitmen kadrosu ve gelişmiş dil eğitim metodlarını içeren eğitim sistemiyle kalitesini sürekli geliştirerek, faaliyetlerine devam etmektedir.

Bursa Nilüfer İngilizce Kursu, Londra merkezli The Academic Publishing tamamen kuruma ait kaynakları, Türk yetişkin mantalitesine uygun olarak hazırlanmıştır ve öğrencilerin öğrendiklerini aktif şekilde kullanmaları ve vakit kaybetmeden hayata geçirmeleri için planlanmış öğretim modeli uygulanmaktadır . Nilüfer İngilizce Kursu, kişilerin seviyesine uygun eğitim sistemini, speaking, reading, writing ve listening olmak üzere dört temel dil becerisini geliştirmeye yönelik uyguladığı eğitim modeliyle başarısını tüm Türkiye’de ispatlamıştır.

Bursa Nilüfer İngilizce Kursu en çok tavsiye edilen yabancı dil kursu olarak İngilizcenin analitik sistemle harmanlanarak, kur sistemine ek olarak içine akademik eğitimin de entegre edildiği Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiği bir sistemle yol almakta olan programlarında ihtiyacınıza yönelik eğitim planı oluşturulmaktadır. Sadece yüz yüze eğitimlerle değil online eğitimlerinde de aynı başarısını sürdürmektedir. Kampüslerde verilen eğitimlerinin yanında Türkiye'nin en geniş kapsamlı online eğitim platformu olan İngilizce UZEM kanalıyla gerçekleştirdiği eğitimleriyle Türkiye'nin her yerinden eğitim alma imkanı sunmaktadır.

UZEM siteminde dersler, canlı green box stüdyolarında gerçekleştirilir. Eğitimlere görüntülü ve sesli olarak katılım sağlayabiliyorsunuz, böylece öğrenci ve öğretmen etkileşiminin yoğun olduğu interaktif bir eğitim modeli sunuluyor. Dersler canlı dersten sonra kayda dönüştüğü için kaçırdığınız dersleri sınırsız izleyerek telafi edebilirsiniz. Canlı derslerde öğrendiklerinizi ücretsiz katılabileceğiniz speaking dersleriyle tekrarlama ve pekiştirme şansına sahip oluyorsunuz.

Nilüfer İngilizce Kursu, uyguladığı farklı eğitim metodu ve yetişkinlere özgü eğitim müfredat içeriğiyle dikkat çeken Akademik Yabancı Dil Kursu, yarım asırlık tecrübesiyle alışılmış ve sıradanlaşan öğrenim stratejilerinin oluşturduğu emek ve vakit kaybının yerine hedeflenen dil beklentinizi karşılayabilecek eğitim metodu, aktüel konu içeriklerinin yer aldığı alanında uzman hocalardan oluşan kadrosu ve Londra merkezli yayınevine ait kaynaklarıyla tamamlanan özgün eğitim içeriğiyle ideal öğretim sistemini sunmaktadır.

Bursa Nilüfer Akademik Yabancı Dil Kursu, eğitim programlarında İngilizceyi hem günlük hayatınızda kullanmayı hem de kariyer planlamanızda kurumsal sistemde sunabileceğiniz her alanda İngilizce yetkinliğinizi geliştirerek, dil becerinizde refleks edinmenizi sağlar.

Bursa Nilüfer Akademik Yabancı Dil Kursları eğitim, ana dilinizde bu zamana kadar edinmiş olduğunuz kültürel ve aktüel birikiminizi gösterme şansını İngilizce olarak da gösterebilmeniz, Akademik Yabancı Dil Kursları için ilk hedeftir. Alacağınız eğitimler ezber yönteminin dışında pratikler ve pekiştirmeler ile donatılmış olup sizlere günlük hayatınızda ve kariyerinizde yetkinliklerinizi gösterebileceğiniz bilgi birikimi sunuyor.

IELTS, TOEFL IBT, TOEIC, SAT, GMAT, YDS, Proficiency sınavları gibi birçok sınav için eğitimleri mevcuttur. Eğitim programlarında alanında uzman, derece skora sahip eğitmenlerle eğitim planınızla ve hedeflenen skor için seviyeniz, zamanınız ve hedeflediğiniz skora yönelik eğitim programları oluşturuyorlar. Kampüslerinden alacağınız İngilizce dışında diğer dil eğitim programlarında konuşma, dinleme, okuma, yazma gibi her alanda kullanımınızı pekiştirerek dili refleks haline getirmenizi sağlar.

Bursa Nilüfer Akademik Yabancı Dil Kurslarında öğrencilerine Londra’daki okulunda iki haftalık konuşmaya dayalı eğitimlerini ücretsiz olarak sunmaktadır. Kurs arayışındaysanız Akademik Yabacı dil Kursları şubelerini arayarak daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.