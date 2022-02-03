Bugün Ne Kandili?
Bugün kandil mi? Ne kandili var 2022?, Kandil ne zaman 2022 diyanet?, Bugün Regaip Kandili mi?, Regaip Kandili 2022 ne zaman?
2022 KANDİL GÜNLERİ
Regaip Kandili: 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili: 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili: 17 Mart 2022 Perşembe
Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 Cuma
REGAİP KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, geceyi tevbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.
Üç ayların birincisi olan recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesi ve 27. gecesi de Mi‘rac gecesidir. Üç ayların ikincisi olan şâban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Üç ayların üçüncüsü olan ramazan ayının 27. gecesi ise Kadir gecesidir.
Bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa‘fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da‘avât”, 84).