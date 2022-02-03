Bolu hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Bolu'da 15 günlük hava durumu oldu. Ayrıntılar 3 Şubat 2022 tarihli haberimizde
Yararlı Bilgiler 03.02.2022, 15:22 03.02.2022, 16:17
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Bolu'da 15 günlük hava durumu oldu. Ayrıntılar 3 Şubat 2022 tarihli haberimizde
Hava sıcaklığının Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, hafta ortasından itibaren iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: https://www.havadurumu15gunluk.net/