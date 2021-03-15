Bitcoin Fiyatında Artış Beklentileri Sürüyor: BTC Fiyatı Nasıl Belirleniyor?

Bitcoin’i Etkileyen Faktörler

Bitcoin fiyatı esasında serbest piyasa koşullarına göre belirleniyor. Bitcoin satmak isteyen ve Bitcoin almak isteyen kişilerin belirlediği fiyatlar buluştuğunda BTC’nin anlık fiyatı belirlenmiş oluyor. Bu işlem de kripto para borsaları ve ya da kişiden kişiye işlemlere izin veren platformlar aracılığı ile yapılıyor.

Ancak bu noktada kişilerin alım yapmak ya da satış yapmak istedikleri fiyatları neye göre belirledikleri büyük önem taşıyor.

Öncelikle Bitcoin haberleri ve kripto para haberleri BTC’nin fiyatı üzerinde etkili oluyor. Nasıl ki bir şirketin hissesinin fiyatı o şirket ile ilgili pozitif ya da negatif haberlerden etkileniyorsa BTC’nin fiyatı aynı şekilde Bitcoin haberlerinden etkileniyor.

Örneğin; büyük bir firmanın Bitcoin satın alması BTC fiyatını yükseltme potansiyeline sahip ve Bitcoin ile ilgili yapılan negatif bir düzenleme açıklaması yine BTC fiyatını düşürme potansiyeline sahip. Bu konuda MicroStrategy’nin Bitcoin yatırımı yapması ve BTC’yi rezerv varlık olarak belirlediğini açıklaması ile fiyatın artışa geçmesi iyi bir örnek olarak gösterilebilir.

Buna ek olarak Bitcoinhaber.net’te de belirtildiği gibi Bitcoin ile ilgili önemli geliştirme adımlarının atılması ya da teknik gelişmeler BTC fiyatını etkiliyor. Örneğin; her dört yılda bir gerçekleşen ve madencilik ödül yarılanması olarak bilinen teknik gelişmeden sonra Bitcoin’in rekor kırdığı ifade edilebilir.

Bitcoin madencilik ödül yarılanması ile BTC arzı her dört yılda bir yarı yarıya iniyor ve dolayısıyla BTC talebi artmadan aynı kalsa dahi fiyat yükselmiş oluyor. Bu noktada Bitcoin ile ilgilenen kişi sayısının ve kurum sayısının da her geçen gün arttığı göz önünde bulundurulduğunda BTC fiyatında yükseliş beklenmesi normalleşiyor.

Bunların yanında Bitcoin ile ilgili küresel anlamda önemli isimlerin yaptığı açıklamalar ve attığı adımlar da Bitcoin fiyatını etkileme potansiyeline sahip. Mesela bu yıl içinde Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter biyografisini silerek sadece “Bitcoin” yazmış olması lider kripto para biriminin fiyatının anlık olarak 6.000 dolar artmasını sağlamıştı. Ayrıca 2020 yılında ünlü yatırımcı Paul Tudor Jones’un Bitcoin aldığını açıklaması da fiyat üzerinde benzer bir artışı tetiklemişti.

Bitcoin ve Dolar İlişkisi

Bitcoin ve dolar arasında ters yönlü bir ilişki olduğu biliniyor ve dolayısıyla dolar fiyatının da BTC fiyatı üzerinde etkili olduğu düşünülüyor. Yani dolar fiyatı yükseliş eğilimindeyken Bitcoin fiyatında düşüş, dolar fiyatı düşüş eğilimindeyken BTC fiyatında yükseliş olduğu görülüyor.

Bu noktada insanların varlıklarını korumak için dolar fiyatı düşüş grafiği çizerken daha güvenilir varlıklara yöneldikleri ifade ediliyor. Örneğin; koronavirüs sebebiyle Mart ayında yaşanan büyük düşüş sonrasında dolar gücünü toparlayamadı. Ancak bu durum Bitcoin için geçerli değildi ve Bitcoin fiyatı hızla yükseldi.

Bitcoin Fiyatı Altcoin’leri Etkiliyor Mu?

Bitcoin piyasada lider konumda olduğu için altcoin fiyatları BTC’den etkileniyor. Genel olarak değerlendirildiğinde altcoin fiyatlarının düşüşte de yükselişte de Bitcoin fiyatını takip ettiği görülüyor.

Ancak Bitcoin düşerken bir altcoin’de önemli bir gelişme yaşandıysa ya da o altcoin büyük bir borsada listlendiyse altcoin’in BTC’den bağımsız bir şekilde yükseldiği görülüyor. Benzer şekilde Bitcoin yükseliş yaşarken eğer bir altcoin ile ilgili negatif gelişme ya da borsalardan delist edilme gibi durumlar söz konusuysa o altcoin Bitcoin’den bağımsız olarak düşüşe geçebiliyor.

Dolayısıyla altcoin ve Bitcoin fiyatları pek çok etkene bağlı şekilde hareket ediyor. Analistler ve uzman isimler yatırım yapmadan önce kişilerin kendi araştırmalarını yapmasının bu sebeple çok önemli olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca ilk kez yatırım yapacak kişilere öncelikle küçük miktarla başlamaları, piyasayı tam olarak öğrendikten sonra büyük yatırımlar yapmaları tavsiye ediliyor.