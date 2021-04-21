Bitcoin (BTC) İlk Çıktığına Ne Kadardı?

Bunun sonucu olarak TV’lerdeki Bitcoin haberleri ve açıklamalarına baktığımızda birçok kişi kripto para borsalarında hesap açıp Bitcoin (BTC) alım satım işlemlerine başladığını görüyoruz. Durum da böyle olunca, bizler de sizlere Bitcoin ilk çıktığı zaman ne kadar olduğunu detaylı bir şekilde bahsedeceğiz.

Bitcoin (BTC) Nedir?

Bitcoin, tanıtımı 2008 yılında yapılan ama piyasaya 2009 yılında sürülen kripto para ve ödeme sistemidir. Aslında Satoshi Nakamoto, makalesinde Bitcoin sisteminin kripto para olmadığı, onun aksine ödeme sistemi olarak kullanılacağını ve ağın para biriminin ise Bitcoin olacağını yazdı. Ayrıca makalesinde, bankaların ve devletlerin para üzerinde çok fazla kontrole sahip olduğu, bunun sonucu olarak da itibari paraların kolayca manipüle edilebileceğinden bahsediyor. Bu sorunu çözmek için de, merkezi kuruluşların kontrolü dışında, kişiler arası (P2P) merkezsiz ve dağıtık ödeme sistemi kurulması gerektiğini, ve sistemdeki para arzının sınırlı olması gerektiğinden bahsediyor.

Şuan Bitcoin kaç TL sorusundan önce Bitcoin’in nasıl çalıştığına bakalım:

Bitcoin Nasıl Çalışır?

Bitcoin’in çalışması için ilk olarak işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir. İşlemlerin gerçekleşmesi için de, sizin ilk olarak Bitcoin cüzdanınızı açıp Bitcoin’lerinizi transfer edeceğiniz adresi seçip işlem detaylarını onaylamanız gerekir. İşlem detaylarını onayladıktan sonra, işleminiz ağdaki tüm bilgisayarlara duyurulur. Ağdaki bilgisayarlar ise işlemin onaylanması için mutabakat algoritmalarına yönlendirir. İşleminiz mutabakat algoritmalarına yönlendirildiği zaman ise işleminizin tamamlanması için diğer işlemlerle beraber kronolojik bir sırada bloğa işlemler eklenir. Bu arada madenciler, bloğun çıkarılması için birbiriyle yarışmaya girecektir. Eğer bir madenci çözüm bulursa, çözümü diğer madencilere gösterir. Eğer madencilerin %51’i çözümün doğru olduğuna ikna olursa blok çıkarılır ve ödülün tamamı problemi çözen madenciye geçer. Sonrasında blok ise zincirin en son kısmına eklenir ve işleminiz artık tamamlanmıştır.

Bitcoin’in Özellikleri

Merkezsiz Olması

Bitcoin başta olmak üzere, kripto paraların en önemli özelliği, herhangi bir merkeze sahip olmamalarıdır. Bitcoin’de merkezi herhangi bir güç olmadığı için, kurumlar Bitcoin’i kontrol edemez. Bu da, Bitcoin’i itibari paralara oranla ciddi avantajlara sahip olmasına neden olur. Bunlar, kurumların cüzdanlarınızı donduramaması, çalınamaması ve Bitcoin’lerinizin ele geçirilememesi olarak yorumlanabilir. Böylece Bitcoin’lerin ele geçirilmesi oldukça zor hale gelir.

Şeffaflık

Bir hesabın ne kadar Bitcoin tuttuğu bilinemez, ama Bitcoin ağında gerçekleşen işlemlerin tüm detaylarına kolayca erişebilirsiniz. Böylece herkes, Bitcoin ağındaki işlemleri kolayca görebilir. Eğer detaylı analizleri gerçekleştirirseniz, kimin neye sahip olduğunu kolayca bulabilir ve suçluları Bitcoin ağı üzerinden yakalayabilirsiniz. Ama bunu önlemek için farklı önlemler de alınabilir.

Opaklık

Bitcoin kullanıcıları anonimdir. Bu sayede kullanıcıları takip etmek oldukça zordur. Özellikle sistemi kontrol eden herhangi bir kurum olmadığı için, hukuki dokümanlar da hiçbir işe yaramaz. Bu da, hükümetlerin Bitcoin hesapları konusunda bilgi sahibi olmamasına olanak tanır. Ama eğer banka hesabı açarsanız, istenilen dokümanlar ile işlemleriniz kolayca takip edilebilir.

Hızlı Olması

Elimizdeki yöntemlerle karşılaştırıldığı zaman Bitcoin daha hızlıdır. Bankalar aracılığıyla dünyanın bir yerinden başka bir yerine para aktaracağınız zaman en az bir haftaya ihtiyacınız vardır. Ama Bitcoin ağında bir yerden başka bir yere fonları aktaracaksanız bunu sadece birkaç dakika içinde gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede işlemler dakikalar içinde tamamlanabilir.

İşlemlerin Geri Alınamaması

Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto paralarda işlem gerçekleştiği zaman, yaptığınız işlem geri alınamaz. Sadece alıcı fonlarınızı size vermek isterse alabilirsiniz. Bu da, işlemlerin geri alınamadığını ve işlemleri gerçekleştirmeden önce dikkatli olmanız gerektiğini gösterir.

Dijital Formda Olması

Bitcoin’in fiziksel formu olmadığı için taşınması kolaydır. Bu sayede Bitcoin’ler, mobil platformların hepsinde taşınabilir. Böylece hırsızların, Bitcoin’lerinizi çalması zorlaşır. Özellikle cihazlarınıza güçlü bir şifre eklediğiniz zaman, hırsızların fonlarınızı ele geçirmesi daha da zorlaşır.

Kurulumu Kolay Olması

Banka hesabının açılması için uzun onaylama süreci, çok fazla doküman sağlama ve bankalarda belli evrakları imzalamanız gerekir. Ayrıca bankalar sizin kredi notunuz başta olmak üzere birçok farklı konuda sizi araştırır. Ama Bitcoin hesabı açarken uygulamalar üzerinden bir cüzdan açabilirsiniz. Sadece güçlü bir şifre oluşturmanız ve o şifreyi asla unutmamanız gerekir. Bir de, 12-24 kelimelik dizini unutmamanız sayesinde hesabınız güvendedir. Ama şifreyle beraber 12-24 kelimelik dizini unuttuğunuz anda hesabı kaybettiğinizi söyleyebiliriz.

Değerinin Talebine Göre Belirlenmesi

Bitcoin’in değerini sabit bir şey belirlemez. Aksine, Bitcoin’in değeri arz ve talep ilişkisine göre belirlenir. Eğer Bitcoin’in değeri artıyorsa talepte ciddi bir artış söz konusu olduğundan bahsedebiliriz.

Komisyon Ödemenin Kendi Tercihiniz Olması

Bitcoin transferlerinde sadece istediğiniz zaman komisyon ödersiniz. Ama ağda gerçekleştireceğiniz her bir işlem için cüzi bir ücret ödemeniz gerekir. Eğer komisyon öderseniz işleminiz daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Ama dediğimiz gibi, işlem ücretlerini ödemek size kalmış.

Bitcoin Nasıl Satın Alınır?

Bitcoin satın almak için kripto para borsalarında hesap açmanız gerekir. Hesabınızı açtıktan sonra kimlik ve müşteri doğrulama kısmını doldurmanız gerekir. Sonrasında kimliğiniz onaylandıktan sonra Bitcoin alım satım işlemlerini kripto para borsalarının al sat kısmından gerçekleştirebilirsiniz.

Kripto para borsalarında hesap açmadan önce, ödeme yöntemlerini, fon transfer araçlarını, kullanım kolaylığı, kripto paraları destekleme oranlarını ve komisyon oranları başta olmak üzere birçok özelliği araştırıp karar vermenizi öneririz.

Bitcoin İlk Çıktığında Ne Kadardı?

Birçoğumuz Bitcoin’e yatırım yaptığı zaman, bizi ilgilendiren tek şey Bitcoin’in yükselip yükselmediğidir. Hal böyle olunca birçok kişi Bitcoin’in 12 yıllık hikayesini merak etmez. Biz de merak edenler için, Bitcoin ilk çıktığında ne kadar olduğunu detaylı bir şekilde cevaplandıracağız.

Bitcoin, 2008 senesinde ilk çıktığı zaman herhangi bir değeri yoktu. Sadece bir grup insan, Bitcoin’in açık kaynaklı kodlarını yazıp kendi bilgisayarları üzerinden çözdükleri her bir blok problemi üzerinden 50 BTC alıyorlardı. Ama dediğimiz gibi o zamanlar herhangi bir talep olmadığı için değerinin olmadığını söyleyebiliriz. Ama 2009 yılında Bitcoin ağını oluşturanlar ve Bitcoin makalesini okuyan bir grup insan, hem madencilik aktivitelerini gerçekleştirerek, hem de birbirlerine işlem gerçekleştirmek olmak üzere belli bir grubun ilgisini çekmeye başlamıştı. Hal böyle olunca, Bitcoin’in değeri 0 dolardan 0.09 dolara kadar çıktı ve artık belli başlı işlemler için kullanılır hale gelecekti. Ama yine de herhangi bir değeri yok gibi bir şeydi ve Bitcoin’e inananlar bu durumu değiştirmeye kararlıydı. Ama her şey 22 mayıs 2010 tarihinde Lazslo Hanyecz 2 büyük boy pizza için 10.000 BTC ödeyeceği zaman Bitcoin’in değeri günümüz seviyelerine doğru gelmeye başladı. Bunun sonucunda blockchain teknolojisine ilgi arttı ve günümüz seviyelerine kadar geldi.