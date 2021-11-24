Bilinmeyen Doğum Günü Mesajları – Cevap Veriyorum

Hayatımız boyunca pek çok özel gün geçiriyoruz. Bu özel günleri kimi zaman büyük bir parti ile kimi zaman birkaç kişilik yakınlarımızla kutluyoruz. Kutlamalar her zaman özel olsa da belki de en önemli kutlamalar doğum günleri oluyor. Çünkü diğer özel günler bir topluluk tarafından kutlanırken, doğum günleri kişiye özel günler. Haliyle doğum günü mesajları da öyle…

Doğum günlerinin en güzel yanlarından biri, belki de yıllardır görmediğin bir arkadaşının kimi zaman da yeni tanıştığın fakat seni önemseyen birinin bu günü kutlaması. Bu günlerde sevdiklerinizden değer gördüğünü hatırlamak ve yaşamını kutlamak oldukça güzel. Fakat doğum günü mesajını alan kişi değil de atan kişi olmak zor olabiliyor. Doğum günü mesajları uzun mu olmalı, ne yazılmalı gibi kafa karışıklıkları yaşayabiliyoruz. Bu noktada cevapveriyorum.net sizler için yaratıcı çözümler sunuyor.

En Güzel Doğum Günü Mesajları

En güzel doğum günü mesajları en çok düşünülmüş olanlardır. İster tek bir cümle ile kutlayın ister uzun bir mektupla, kullandığınız kelimeler karşınızdaki insana değer verdiğinizi gösterir. Mesajı;

Uzak bir arkadaşınıza

En yakın dostunuza

Sevgilinize

Aile üyelerinizden birine

Bir öğretmeninize ya da tanıdığınız herhangi bir insana yazıyor olabilirsiniz.

Doğum günü mesajının içeriği kime yazdığınıza göre değişse de hislerinizi aktarmak bu mesajların ortak yanıdır. Önemli olan, karşınızdaki kişiye değer verdiğinizi göstermeniz ve doğum günü olan sevdiklerinizi mutlu etmenizdir.

Kısa Doğum Günü Mesajları

Doğum günü mesajları oldukça kişisel mesajlardır. Fakat bu mesajlarda yer alan bazı ortak dilekler bulunur. Bu mesajlara birkaç örnek şöyle verilebilir:

Seni tanıdığım için çok şanslıyım.

Umarım her zaman yanında olmaya devam edebilirim.

Tüm dileklerinin gerçekleştiği mutlu yıllar dilerim.

Daha nice birlikte yıllara…

Yeni yaşında her günün bir öncekinden daha güzel olsun.

Doğum gününde yanında olmayı çok isterdim.

Yeni yaşın sana senin kadar özel güzellikler getirsin.

Karşınızdaki kişiye hayatınızda önemli bir yeri olduğunu, sizden uzakta bile olsa aklınızdan çıkmadığını göstermek önemlidir. İster kısa bir mesajla ister uzun paragraflar ile kutlayın, karşınızdakine değer verdiğinizi hissettirdiğiniz sürece güzel bir doğum günü mesajı yazmış olursunuz.

Kaynak: Cevapveriyorum.net