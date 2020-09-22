Arzum bebbe yoğurt makinesi nasıl kullanılır?

BEBBE AR 853 YOĞURT MAKİNESİ

1- Ana gövde (Motor bölümü) 2- Zaman ayar düğmesi 3- Gösterge ışığı 4- Şeffaf üst kapak 5- 1,5 lt kapasiteli şeffaf yoğurt kabı 6- 6 adet cam yoğurt kavanozu 7- Yoğurt kavanozu kapağı 8- Yoğurt kavanozu yuvası Cihazınızdan maksimum verim alabilmek için kullanım kılavuzunu MUTLAKA okuyunuz ve gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

• Cihazınızın üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem görür. • Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari yada sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir. • Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. • Cihazınız; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar. Cihazınız çalışır durumdayken asla gözetimsiz bırakmayınız. • Cihazınızı kullanım halindeyken mayalanmayı olumsuz etkilememesi için hareket ettirmeyiniz. • Cihazınızın ana gövdesini soba, ocak, fırın gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına ve buzdolabına ASLA yerleştirmeyiniz. • Kablonun masa ya da tezgâhınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz. • Cihazınızı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgâh kenarına yerleştirmeyiniz. • Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, kablosundan çekmeyiniz. 8 5 6 7 1 3 4 2 TR 4 5 • Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız. Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir sebepten dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeye çalışmayınız, Arzum Yetkili Servisi’ne başvurunuz. • Ana gövdeyi, kabloyu ve fişi kesinlikle suya batırmayınız, musluk altına tutmayınız, nemli ve yumuşak bir bezle siliniz. • Onarım ve yedek parça için en yakın Arzum Yetkili Servisi’ne başvurunuz ve yalnızca orjinal parça ve aksesuar kullanınız. • Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

CİHAZINIZIN KULLANIMI VE YOĞURT YAPIMI

• Cihazınızı ilk kullanımdan önce yoğurt kavanozlarını, kapaklarını, kavanoz yuvasını, yoğurt kabını ve şeffaf üst kapağı yıkayınız. Cihazınızın iç kısmını nemli bir bezle siliniz ve kurulayınız. Mayalanmanın olumsuz olarak etkilenmemesi için yoğurt yapacağınız kabın, kapağın ve diğer aksesuarların MUTLAKA temiz olması gerekmektedir. • Şeffaf yoğurt kabı veya 6 adet yoğurt kavanozu 1 litre süt almaktadır. Öncelikle; 1 litre sütü tencereye koyarak, orta derecede kaynama noktasına gelene kadar ısıtınız. Kaynatılan sütün suyu azalacağı için yoğurdun kıvamı daha iyi olacaktır. • Tencereyi ocaktan aldıktan sonra sütün 40-45o C’ye kadar soğuması için bekleyiniz. Soğuduktan sonra üzerinde oluşan kaymağı dilerseniz alabilirsiniz. • Tenceredeki ılıklaşmış süte mayalanmasını sağlayacak tepeleme 1 çorba kaşığı yoğurt koyarak yavaşça yediriniz. Karışması için ASLA aşırı derecede çırpmayınız. Daha iyi bir sonuç elde etmek için; ılıklaşmış sütten bir fincan ayırınız ve yoğurdu bu süte katarak topaklanması gidene kadar çırpınız. Daha sonra bu karışımı, tenceredeki süte katarak karıştırınız. Mayalama için bir küçük torba maya da kullanabilirsiniz. Bunun için, ılık sütten bir fincan alarak mayayı içinde eritiniz ve süte dökerek karışmasını sağlayınız.

Yoğurt kabında yoğurt yapımı için;

• Yoğurdu tek bir kapta yapmak için karışımı şeffaf yoğurt kabına dökünüz ve cihazınızın iç kısmına bu kabı yerleştiriniz. Cihazınızın fişini prize takınız. • Şeffaf üst kapağı kapatınız. İstediğiniz kıvama göre yoğurdun mayalanma zamanını (6-12 saat arası) ayarlayınız. Yoğurt yaklaşık 7,5 saat içerisinde katılaşmaktadır. Arzu ettiğiniz kıvama göre zamanı azaltabilir veya artırabilirsiniz. • Ayarladığınız süre sonunda cihazınız otomatik olarak kapanacak ve gösterge ışığı sönecektir. Ayrıca, işlemin bittiğine dair sinyal sesi, cihazınızın fişini prizden çekene kadar çalmaya devam edecektir. (Eğer yoğurt istediğiniz kıvamda değilse, yeni bir zaman dilimi ayarlayarak işlemi devam ettirebilirsiniz.) • Yoğurt kabını şeffaf üst kapakla birlikte alınız. En az 2 saat buzdolabında dinlendirerek, soğumasını ve katılaşmasını sağlayınız.

NOT: Şeffaf yoğurt kabı 1,5 lt kapasiteli olup, 1,5 lt süt kullanarak da yoğurt yapabilirsiniz. Bunun için; 1,5 lt sütü, 11/2 çorba kaşığı yoğurt ile mayalamanız yeterlidir. Cam kavanozlarda yoğurt yapımı için; • Yoğurdu cam kavanozlarda yapmak için; hazırladığınız karışımı yoğurt kavanozlarına dökünüz. Kavanoz yuvasını cihazınızın iç kısmına yerleştirdikten sonra kavanozları yuva içerisine yerleştiriniz. (Mayalanma işlemi sırasında yoğurt kavanozlarını kendi kapaklarıyla ASLA kapatmayınız.) Cihazınızın fişini prize takınız. • Şeffaf üst kapağı kapatarak istediğiniz kıvama göre yoğurdun mayalanma zamanını (6-12 saat arası) ayarlayınız. • Ayarladığınız süre sonunda cihazınız otomatik olarak kapanacak ve gösterge ışığı sönecektir. • Cihazınızın üst kapağını alarak, yoğurt kavanozlarını çıkartınız ve küçük plastik kapakları kullanarak kavanozları kapatınız. En az 2 saat buzdolabında tutarak, soğumasını ve katılaşmasını sağlayınız. • Buzdolabında dinlendirdiğiniz yoğurdu sade olarak veya meyve ekleyerek yiyebilirsiniz. Kullanmadığınız zamanlarda yoğurdunuzu buzdolabında muhafaza ediniz. UYARI: Cihazınızın ana gövdesini ASLA buzdolabına koymayınız. Sadece, yoğurt kavanozları ve yoğurt kabı buzdolabında saklanabilmektedir.

ÖNERİLER • Sütü mayalamak için sade yoğurt kullanınız. Yoğurdun son kullanma tarihinin geçmemiş olmasına ve mayalama için uygun olmasına dikkat ediniz. Sonraki yoğurt yapımlarında, mayalama için evde hazırladığınız yoğurttan da kullanabilirsiniz. • İşlem sonrasında ve buzdolabında dinlendikten sonra yoğurdunuzun üst tabakasında bir miktar sıvı (peyniraltı suyu) kalabilir. Bu normal bir durumdur, bu suyu atabilir veya yoğurdunuza karıştırabilirsiniz. 6 7 • Yoğurda ekleyeceğiniz meyveyi cihazınızdaki mayalanma ve buzdolabındaki dinlenme süresi sonrasında da ekleyebilirsiniz. DİKKAT: Yoğurt, katılaşmadıysa bunun birkaç sebebi olabilir: - Mayalama için kullanılan yoğurt yeterli değilse ve sütün sıcaklığı mayalanma için uygun değilse, - Maya, süt ile iyi karışmadıysa veya süt ile aşırı derecede karıştırıldıysa, - Yoğurt yaptığınız kap veya kavanozlar temiz değilse işlemi olumsuz etkileyebilir. • Damağınıza uygun yoğurt tadını bulabilmeniz için çeşitli tarif ve işlem süresini denemenizi öneririz.

BAKIM VE TEMİZLİK • Cihazınızı temizlemeden önce mutlaka fişini prizden çekiniz ve soğuduğundan emin olunuz. • Temizlik için aşındırıcı maddeler veya çözücüler kullanmayınız. Cihazınızın dış yüzeyini ve iç bölümünü nemli bir bez veya süngerle silerek temizleyiniz. Doğal ortamda kurumasını sağlayınız. ASLA su veya başka bir sıvının içerisine daldırmayınız. • Yoğurt kavanozlarını ve kapaklarını, yoğurt kabını, üst kapağı ve yoğurt kavanozu yuvasını hafif sıvı deterjan kullanarak sıcak su ile yıkayabilirsiniz. Temiz su ile duruladıktan sonra doğal olarak kurumaya bırakınız. EEE Yönetmeliğine Uygundur. WEEE Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır. - Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz. - Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz. - Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.