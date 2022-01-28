Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı? Kanal D Yayın Akışı - 28 Ocak 2022

Noyan'ın kaçırdığı Ezgi tehlikede! Mesut ve Selin'in düğün telaşı yine talihsizliklerle sınanır. Takıntılı Noyan, Ezgi'yi kaçırmıştır. Ekip hep birlikte peşlerine düşse de Noyan'ı ellerinden kaçırılar. Cemal çılgına dönmüş durumdadır. Ezgi kurtulabilecek mi? Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de

28 Ocak 2022 - Cuma

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

09:00 CANLI Neler Oluyor Hayatta?

11:00 TEKRAR Yaprak Dökümü

13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

16:00 TEKRAR Arka Sokaklar

18:45 CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 YENİ BÖLÜM Arka Sokaklar

00:15 TEKRAR Camdaki Kız

02:45 TEKRAR Büyük Kıyamet

04:15 TEKRAR Asi