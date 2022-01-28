Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı? Kanal D Yayın Akışı - 28 Ocak 2022
28 Ocak 2022 Cuma günü Kanal D yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal D yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal D yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal D kanalında bugün neler var?
Yararlı Bilgiler 28.01.2022, 16:20 28.01.2022, 16:45
Noyan'ın kaçırdığı Ezgi tehlikede! Mesut ve Selin'in düğün telaşı yine talihsizliklerle sınanır. Takıntılı Noyan, Ezgi'yi kaçırmıştır. Ekip hep birlikte peşlerine düşse de Noyan'ı ellerinden kaçırılar. Cemal çılgına dönmüş durumdadır. Ezgi kurtulabilecek mi? Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de
28 Ocak 2022 - Cuma
07:00 TEKRAR Sihirli Annem
09:00 CANLI Neler Oluyor Hayatta?
11:00 TEKRAR Yaprak Dökümü
13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
16:00 TEKRAR Arka Sokaklar
18:45 CANLI Kanal D Ana Haber
20:00 YENİ BÖLÜM Arka Sokaklar
00:15 TEKRAR Camdaki Kız
02:45 TEKRAR Büyük Kıyamet
04:15 TEKRAR Asi