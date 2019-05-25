Araç Kredisi Nedir?

Kredi kullanım koşulları ve geri ödeme planları ya da vade seçenekleri de hangi kuruluştan taşıt kredisi kullandığınıza bağlı olarak değişiyor. Son yıllarda araç kredisi için en çok talep gören kuruluşladan biri TEB Cetelem. Bunun bir değil birkaç farklı nedeni var ve bu sayede herkesin kendi gelir durumuna ve bütçesine uygun bir kredi ürününü tercih edebiliyor.

Bir diğer neden ise esnek ödeme planı isteyenlere de cazip kredi ürünü sunabiliyor olmalarıdır. Örneğin bayiye gitmenize gerek kalmadan ön başvurunuzu internet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bununla birlikte 3 ayda bir ödeme yaparak taşıt kredisi ödemelerini tamamlamak isteyenler için de çözüm sunan kredi ürünleri mevcut.

Aynı zamanda taksitlerin de kişinin bütçesine uygun olarak belirlenmesi mümkün olabiliyor. Zira kredi kullanımlarında en önemli faktör aylık taksit tutarıdır. Bu miktarın kişinin bütçesini zorlamaması gerekiyor. İşte bu noktada devreye giren TEB Cetelem gerçekten makul olarak değerlendirilebilen taksit tutarlarını ve uygun vade seçeneklerini bir arada sunabiliyor. Pratik bir şekilde kredi hesaplaması yapmayı sağlayan hesaplama aracı da sıklıkla kullanılıyor.

TEB Cetelem internet sitesinde hesaplama aracını kolayca bulabilir ve taşıt kredisi hesaplama işleminizi yapabilirsiniz. Bu hesaplama aracını kullanmak için üye olmanız ya da ücret ödemeniz gerekmiyor. Yaptığınız hesaplamanın sonucunu e posta adresinize gönderebilir ya da çıktı alabilirsiniz. Böylece kredi tutarına göre taksit tutarını ya da aylık taksit tutarına göre ödeyeceğiniz kredi tutarını hesaplayabilirsiniz.

Hesaplamalarınızı yapıp uygun kredi tutarını hesapladıktan sonra online taşıt kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2019, 16:39