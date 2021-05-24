Antalya’da Kesinlikle Görülmesi Gereken Antik Yerler

Kaleiçi

Muratpaşa ilçesinde yer alan ve özellikle geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarmış evleri ile ön plana çıkan mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir. Bu tarihi evler arasında gezerken kendinizi çok eski dönemlerde hissedebilirsiniz. Çünkü evlerden büyük bölümü restore edilmiş olsa bile tarihi yapısı korunmuş durumda… Özellikle mimari yapısı ile bu evler sizi çok etkileyecek!

Alara Han Kalesi

Kent merkezine olan uzaklığı yaklaşık olarak 40 kilometredir. Selçuklu Hükümdarı I. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan Alara Han Kalesi kayalara oyularak yapılmış olması nedeniyle oldukça etkileyici bir görünüm sergiliyor. Hemen kenarında küçük bir çay da bulunuyor. Dolayısıyla doğal güzelliği bakımından da görülmesi gereken yerlerden biri olma özelliğini taşıyor.

Theimussa (Kale İskelesi)

Theimussa Antik Kenti’ne ait mezar kalıntıları ve kule kalıntılarının bulunduğu bu antik kent etkileyici bir görünüm sergiliyor olması ile dikkat çekiyor. Antik kentin milattan önce 4 yüzyılda inşa edildiği ise bir kitabede geçiyor. Muhteşem fotoğraflar çekmek isteyenlerin öncelikli rotası haline gelen bu antik kenti mutlaka siz de gezmelisiniz.

Tarihi Saat Kulesi

Saat kulesi artık kentin simgelerinden biri haline geldi. 4 tarafında birer saat bulunan bu kuleyi gizemli kılan unsurlardan biri ne zaman inşa edildiğinin bilinmiyor olmasıdır. Bununla birlikte kuleyi kimin inşa ettirdiği de hala bir muamma! Ancak çok eski dönemlerden kalma olduğu yapılan pek çok incelemede anlaşıldı. Günümüze kadar gelmeyi başarmış olan bu kuleyi mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Elbette kentte görülmeye değer tarihi yerler bunlarla sınırlı değil. Eğer kısa zamanda daha fazla sayıda yer görmek isterseniz Antalya arac kiralama hizmetlerinden faydalanmak için otokirala.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Geniş bir araç filosu sunan bu internet sitesi üzerinden gayet uygun fiyatlarla araç kiralama işleminin yapılabildiğini belirtelim.