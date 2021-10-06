Ağır Yük Raf Sistemlerinin avantajları nelerdir?

Depolanacak ya da istiflenecek ürünlerin çeşidi, büyüklüğü, cinsi ve saklama koşullarına göre farklı raf sistemleri vardır. Depo raf sistemleri arasında en çok çeşidi bulunan ve farklı sektörlerde kullanılan raf sistemleri ağır yük raf sistemleridir. Ağır yük raf sistemleri ağır yüklerin istiflenmesi, stoklanması, sevkiyatı ve muhafazası için kullanılırlar. Depo ve iş yerlerinde düzen sağlama ve iş yükünü azaltma gibi fonksiyonları da bulunan ağır yük raf sistemleri sıfır tercih edilebileceği gibi ikinci el depo raf sistemleri olarak da tercih edilebilir. İkinci el El raf sistemleri sektörünün öncü firması olan ZMF Raf güvencesiyle ikinci el raf alım ve satımı yapabilirsiniz.

Ağır Yük Raf Sistemleri çeşitleri

Farklı sektörlerde farklı amaçlarla kullanılabilen ağır yük raf sistemleri farklı tasarımlara sahiptir. Depo veya iş yerlerinin fiziki özellikleri, kullanım amacı, istiflenecek ürünlerin cinsi ve boyutları seçilecek ağır yük raf sistemini etkiler. ZMF Raf ürünleri arasında bulunan ikinci el ağır yük raf sistemleri çeşitleri şöyledir;

Sırt sırta depo raf sistemleri

Soğuk hava depo raf sistemleri

Giydirme depo raf sistemleri

İçine girilebilir depo raf sistemleri

Mekik raf sistemleri

Kayar raf sistemleri

Dar koridor depo raf sistemleri

Çift derinlikli depo raf sistemleri

Konsol kollu depo raf sistemleri

Katlı platform depo raf sistemleri

Askılı depo raf sistemleri

İkinci El Ağır Yük Raf Sistemleri

Ağır yük raf sistemlerinin birçoğu paletli sistemlerdir. Ağır yükler bu paletler üzerinde hareket ettirilir ve istenilen işlemler yapılır. Sipariş toplama, süreli ürünlerin sevkiyatı, nakliye sıklığı gibi durumlarda bu sistemler zaman ve iş gücü tasarrufu sağlar ve işlemleri hızlandırır. Kullanılacak alana göre kurulumu yapılabilen ayak ve traverslerden oluşan bu sistemler monte, de-monte mantığına sahiptir. Ağır yük raf sistemleri dayanıklı ve uzun ömürlü raf sistemleri oldukları için ikinci el ağır yük raf sistemleri olarak da sıklıkla tercih edilir. İkinci el raf sistemleri alımı, maliyeti büyük oranda düşürür.

İkinci el raf sistemleri piyasasının güvenilir firması olan ZMF Raf, ihtiyacınız olan ağır yük raf sistemleri ve ikinci el raf sistemleri temininde her zaman yanınızda… Bizimle iletişime geçerek hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz…

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