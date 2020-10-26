1 porsiyon künefe kaç kalori?

Künefe, Hatay, ilimizden ünü bütün ülkeye yayılmış çok lezzetli bir şerbetli tatlı çeşididir. Künefenin, seveni çok olduğu için, özel dükkanları bile açılmaya başlamıştır. Künefeyi diğer şerbetli tatlılardan ayıran özellik ise, fırından çıkar çıkmaz şerbetinin dökülmesi ve sıcak sıcak servis edilmesidir. Bir tadanın bir daha vazgeçemeyeceği bu muhteşem tatlı, peynirli olmasından dolayı, bazı tatlılara göre daha ağırdır.

Bir orta porsiyon künefe yaklaşık olarak 175 gram ağırlığındadır ve ortalama 465 kalori civarında bir kalori oranına sahiptir.

Kaymaklı künefe ise, 500 kalori civarındadır.

Besin Değerleri ( 1 porsiyon orta boy / 175 gr)

Karbonhidrat: 55 gr.

Protein: 8 gr.

Yağ: 20 gr

NOT: Kalorisi çoğunlukla büyüklüğüne ve içerisinde kullanılan malzemelerin oranlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Paylaşılan değerler 'ortalama' içindir.

Künefe; tel kadayıf, peynir ve şerbet ile hazırlanır. Yağ ve şeker içeriğine dolayısıyla kalorisi oldukça yüksektir. Diyabetliler, kilo kontrolü sağlamak isteyenler için uygun değildir.

Eğer formunuza dikkat ediyor ve kilo almak istemiyorsanız, özellikle şerbetli tatlı tüketirken biraz daha dikkatli davranmakta fayda vardır. Şerbetli tatlıların çoğu bol şeker ve yağ ile yapıldığından kilo alınmasına sebep olabilir ama bu durum hiç tatlı yenilemeyeceği anlamına gelmez. Miktarını ölçülü tuttuğunuz sürece künefe tüketebilirsiniz.