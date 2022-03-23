Bugüne kadar konuşulmayanları konuşan Didem Arslan Yılmaz, haberciliğinin verdiği tecrübe ile yaşananlara farklı pencerelerden bakacak; gerçeklerin peşinden koşacak, sesini duyuramayanların sesi olacak ve artık Türkiye'de hiçbir olay gizli kalmayacak.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Rukiye ve abileri, gizli tanık ile ilk kez stüdyoda yüzleşti!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 390. Bölümünde; Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Suçlanan eski eş Rukiye Öz'ün abileri Veli Bacak ve İsmail Bacak stüdyoya gelen gizli tanık ile yüzleşti. Gizli tanığın iddiaları Bacak kardeşleri ve Rukiye'yi şoke etti.

Her şey Sabriye Acan'ın "kızım kayıp" demesi ile başladı. Didem Arslan Yılmaz, kayıp Cansu'nun peşine düştü ve 19 yaşındaki genç kızı ailesine kavuşturdu. Stüdyoya gelen Cansu, gerçekleri tek tek açıkladı. Kaybolduğu günlerde Ali Borazan'ın evinde şiddete maruz kaldığını, zorla tutulduğunu anlattı. Ali Borazan hakkındaki ihbarlar çoğaldı, bir başka anne daha "Evli kızımı Ali kaçırdı" dedi, feryatlar içinde stüdyoya geldi.

Ali Borazan'ın kızı Özlem'i şantaj yaparak evinde tuttuğunu, kızına ve torununa işkence uyguladığını iddia etti. Ali'nin evinde kalan Cansu iddiaları doğruladı. Cansu konuştu, ortalık karıştı. SUÇLANAN İSİM MUHABİRE SALDIRDI Suçlanan isim Ali Borazan canlı yayına bağlandı ve suçlamaları yalanladı. "Rehin tutuluyor" denilen Özlem'i yayına çıkarmamakta ısrar etti. Soru işaretleri çoğaldı. Didem Arslan Yılmaz’ın gerçekleştirdiği yayınlar ve Dövmeci Ali lakaplı Ali Borazan aleyhine art arda gelen ihbarlar ses getirdi. Emniyet güçleri harekete geçti. Canlı yayında polis ekipleri, suçlanan isim Ali Borazan'ın evine baskın yaptı. Zeliha Ataş'ın "rehin tutuluyor" dediği kızı Özlem kurtarıldı. Canlı yayında ekrana gelen bu anlarda herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Ali Borazan, Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME muhabirine saldırdı. Türkiye’nin an be an izlediği bu anlar herkesi şoke etti.

Bugüne kadar konuşulmayanları konuşan Didem Arslan Yılmaz, haberciliğinin verdiği tecrübe ile yaşananlara farklı pencerelerden bakacak; gerçeklerin peşinden koşacak, sesini duyuramayanların sesi olacak ve artık Türkiye'de hiçbir olay gizli kalmayacak.