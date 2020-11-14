Arka Sokaklar 566. Bölüm Fragmanı yayında! Arka Sokaklar Son Bölüm 565. Bölüm (13 Kasım) HD Tek Parça Full İzle

Engin önderliğindeki ekibimiz Rıza Baba’yı kurtarmak için Nuran’ı, Civan’a verip takası gerçekleştirir. Civan, Nuran’ı minibüsüne bindirip kaçarken, Engin’den gelen telefonla sarsılır. Ümit Amir, Engin’e karşı tavırlıdır. Yapılanın cezasız kalmaması gerektiğini düşünerek avukat Başak için baroya şikayette bulunur. Bu sırada Başak'ın babası İhsan, kızının Engin ile ilişkisine onay vermez.

Rıza baba Ankara’dan eski dostu bürokrat Yalçın’dan, Mesut’un göreve dönüş durumuyla ilgilenmesi için ricada bulunur. Yalçın, Rıza’yı kırmaz ve İstanbul’a gelir. Yalçın eşi Şermin’den bir süre önce boşanmıştır. Eski kayınbiraderi Şener ile buluşup yemeğe giderler. Şener alkolü fazla kaçırır ve Kemalettin’in ağına düşer. Yalçın, Rıza Baba’dan yardım ister. Ekip, Şener’in peşine düşer. Bu sırada Mesut dosyasının hemen çözümü içinde ellerine minik bir koz geçer.

Tunç’un psikolojik durumu iyiye gitmiyordur. Selinle arayı düzeltmeye çalışan Mesut, Tunç’la ilgilenmek zorunda olduğu için Selinle yakaladığı son fırsatı da kaçırır.

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