İnternetin artan etkisi ile birlikte, her geçen gün daha fazla kullanıcı internet üzerinden alışveriş yapmaya veya her tür hizmeti çevrimiçi olarak talep etmeye yönelmektedir.

Günümüzde işletmelerin bu gelişmeye ayak uydurabilmek için işletmelerini internet ortamına taşımaları gerekir. İşletmelerin internet üzerinden işlerini sürdürebilmek için öngörülebilir performansa sahip sunuculara ihtiyaçları vardır. Sunucu kiralama ya da hosting hizmeti, web sitelerinin içeriklerinin internet üzerinde barındırılmasını ve kullanıcılara sunulmasını sağlar. Farklı özellikleri ile farklı ihtiyaçlara hitap eden çeşitli hosting türleri vardır ve VDS bunlardan biridir.

VDS (Virtual Dedicated Server), sanal adanmış sunucu anlamına gelir. VDS ve VPS kavramları benzerlikleri nedeni ile birbirleri ile karıştırılabilir. VPS (Virtual Private Server), sanal özel sunucudur. Sanal sunucular, fiziksel bir sunucunun belirli yazılımlar kullanılarak sanal bir ortamda birden fazla sunucuya bölünmesi ile oluşturulan sistemlerdir.

VPS, fiziksel sunucuların sanal olarak bölünmesi ile oluşturulan paylaşımlı bir sunucu türüdür. Bu tür sistemlerde sunucunun performansı, sunucunun kullanıcılarına paylaştırılır. VDS ile kıyaslandığında daha düşük bir performans gösterir. Çünkü sanal olarak bölünen fiziksel sunucunun işletim sistemi birden fazla kullanıcıya paylaştırılmaktadır. Düşük performans ihtiyacı olan web siteleri için tercih edilebilir. VDS ise daha yüksek bir performans sağlayacak şekilde oluşturulur. VDS, tahsis edilmiş kaynaklara ihtiyaç duyulduğunda daha iyi bir seçenektir. VDS hizmetini kullanırken garanti edilmiş kaynaklara sahip bir sunucu kiralarsınız. RAM, CPU ve bu gibi tüm kaynaklar sizin için ayrılmıştır. Özel bir sunucu gibidir, ancak sanaldır. Bu tür yeni nesil sunucularda kaynaklarınızı istediğiniz zaman anında yükseltme veya düşürme esnekliğine sahip olursunuz. RAM boyutunu artırabilir veya azaltabilir, depolama kapasitesini artırabilir veya azaltabilir, CPU ve daha birçok bileşeni ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Fiziksel sunucularda bu tür değişiklikler yapmak daha fazla vakit ve kaynak gerektirir. Dolayısı ile ihtiyaçlarınızı karşılayacak esneklikleri elde etmek daha zor olur. Sanal sunucular bu ve bu gibi özellikleri ile birçok açıdan avantaj sağlayabilir.

Benzersiz VDS Sanal Sunucu Özellikleri

Natro tarafından sunulan VDS servisi ile cPanel ve Plesk kontrol paneli, IP/KVM yönetimi, DDoS koruması ve ücretsiz kurulum gibi fırsatlara sahip olabilirsiniz. VDS sunucu kiralama hizmeti ile sanallaştırma ve bulut teknolojisinin benzersiz özelliklerinden, yüksek performansından ve kolay yönetiminden faydalanabilirsiniz. Natro’nun VDS sanal sunucu kiralama hizmeti ile yararlanabileceğiniz benzersiz özellikler şu şekildedir:

Dedike Sunucu Kaynağı

Sunucu donanım kaynakları, dedike olarak ayrıştırılır ve sanal bir ortamda benzersiz bir performans sağlanır. Tahsis edilen donanımsal bileşenler başkaları tarafından kullanılmaz. Böylelikle aşırı kaynak kullanımı gibi durumlardan size tahsis edilen sunucular etkilenmez. Sunucunun tüm kaynakları sizin kullanımınıza dedike edildiği için üstün bir performansın yanı sıra daha yüksek hız ve kesintisiz bir hizmet elde edilebilir.

Kesintisiz ve Yedekli Altyapı

Akla gelebilecek her tür risk senaryolarına karşı yedeklenmiş enerji, donanım ve network altyapısı bulunur. Beklenmeyen anlık sorunlara karşı çözümler önceden planlanarak gerekli önlemler alınmıştır. Böylece veri kaybı, erişim kesintisi ve benzeri problemler ile karşılaşılmaz.

Ücretsiz Kontrol Paneli

VDS sunucular, beraberinde ücretsiz olarak sunulan kontrol paneli ile birlikte gelir. Web sitelerinizi kontrol paneli üzerinden kolaylıkla yönetebilirsiniz. Basitleştirilmiş bir arayüze sahip kontrol paneli ile herhangi bir yazılımsal bilgiye sahip olmasanız dahi web sitelerinizi yönetmeniz mümkündür. Böylelikle web sitelerinizin yönetimini rahatlıkla idare ederek kendi düzeninizi oluşturabilirsiniz.

Genişletilebilir Kaynaklar

İhtiyacınız olan sunucu paketini satın aldıktan sonra yazılımsal ve donanımsal ihtiyaçlarınızın değişmesi sizi zor durumda bırakmaz. Çünkü VDS sunucu kiralama hizmeti ile size tahsis edilen kaynakları ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz. Web siteleriniz için ihtiyaç duyduğunuz kaynaklarda değişimler olması halinde tahsis edilen kaynakları anında artırabilir ve azaltabilirsiniz. Böylelikle web siteleriniz değişime ayak uydurarak iş planınızdaki yeniliklerden geri kalmaz.

%99.9 Uptime Garantisi

Standart SLA kapsamında %99.9 network ve %99.8 donanım çevrimiçi garantisi sayesinde sunucunuza her zaman ulaşabilirsiniz. Natro’nun VDS sanal sunucu kiralama hizmeti ile sunucunuz ile erişiminiz kopmaz. Yüksek uptime süresi sayesinde sunucunun sürekli çevrimiçi kalması sağlanır.

Garantili Donanımlar

İhtiyaç veya arıza durumlarında, garantili donanımlar en kısa süre içerisinde ücretsiz olarak sağlanır. Tüm donanımlar garantili olduğu için sunucuda herhangi bir arıza ile karşılaşılması halinde yeni donanımlar ile değişim sağlanır. Böylelikle kullanıcılar web sitelerinize her daim erişebilir.

Yüksek Performans Sunan VDS Sunucuların Avantajları

VDS sunucular, normal hosting hizmetinin kapasitesini aşan web siteleri için ideal olduğu gibi yazılımların tasarımı, geliştirilmesi ve test edilmesi için de uygun sunuculardır. VDS sunucuların adanmış kaynakları vardır. Dolayısı ile bu onları güçlü kılar çünkü performansı öngörülebilir ve garantilidir. VDS sunucular; kullanıcı hesaplarını yönetmek ve yazılım yüklemekten, ağ arayüzlerini ve güvenlik duvarı kurallarını yapılandırmaya kadar sistem üzerinde tam kontrol sağlar. VDS sunucular ile sanal bir makineye dayanarak herhangi bir işletim sistemi ve yazılımı kurabilir, herhangi bir ağı yapılandırabilirsiniz.

VDS sunucular size istediğiniz işletim sistemini yükleme olanağı tanır. Ayrıca kaynaklarınızın yetersiz gelmeye başladığını düşündüğünüzde istediğiniz geliştirmeye başvurabilirsiniz. Böylelikle web sitelerinizin ihtiyaç duyduğu kaynaklara her zaman yeterli bir şekilde erişebilirsiniz. Aynı durum gereğinden fazla kaynağı azaltmak istediğiniz koşullarda da geçerlidir. VDS, siteleriniz için sadece CPU gücü sağlamakla kalmaz, ayrıca daha yüksek ağ hızı da sunar. Yüksek kaynaklara ihtiyaç duyan işletmeler, uygulamalar ve siteler için ideal bir seçimdir, ancak sadece bu avantajlar ile sınırlı değildir. VDS sunucuların en büyük avantajı fiziksel adanmış sunucular ile benzerliğidir. Diğer sunucular ne kadar kaynak tüketirse tüketsin, VDS sunucunun kaynakları size adanmış olduğu için sunucunuz üzerinde herhangi bir olumsuz etki ile karşılaşmazsınız.

En Uygun VDS Sanal Sunucu Fiyatları Natro’da

Natro üzerinden çeşitli VDS sunucu kiralama seçeneklerine ulaşabilirsiniz. Natro tarafından sunulan XCloud Pro, XCloud Pro+, XCloud Ultra ve XCloud Ultra+ paketleri arasından ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak paketi tercih edebilirsiniz. XCloud VDS sunucu paketleri 4 vCPU Core, 8 vCPU Core ve 16 vCPU Core seçeneklerine sahiptir. RAM seçenekleri ise 8 GB, 12 GB, 32 GB ve 64 GB olarak sıralanabilir. 200 GB, 300 GB, 600 GB ve 1 TB SSD disk seçenekleri arasından da ihtiyacınıza uygun tercihi yapabilirsiniz.

İlk 3 ay büyük fırsat kampanyasından yararlanarak, tüm paketler ile birlikte ücretsiz plesk panel kontrol paneli ve ücretsiz windows lisansına erişebilirsiniz. Paketlerin bir diğer avantajı ise ücretsiz yedekleme hizmetidir. Tüm paketler ile 100 Mbit sınırsız trafik alınabilir. Natro’nun VDS sunucu kiralama paketlerini birbiri ile karşılaştırarak ihtiyaçlarınız en iyi şekilde karşılayacak paketi seçebilirsiniz. Kaynak tercihlerinize göre farklı fiyatlar ödeyerek, en uygun VDS satın al. Sanallaştırma ve bulut teknolojisinin üstün özelliklerinin bir araya geldiği VDS sunuculara geçiş yapmak için daha fazla beklemeyin. Büyük fırsatlar ve kampanyalı fiyatlardan yararlanmak için natro.com üzerinden VDS sunucu paketlerine göz atabilirsiniz. Natro aracılığı ile sunucu kiralama hizmetinin yanı sıra daha birçok online hizmete ulaşabileceğinizi unutmayın.