Uluslararası Turizm Filmleri Festivali’ne Muhteşem Ödül Töreni

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Nevşehir'de gerçekleştirilen, Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde, jürinin değerlendirmesinin ardından ödüller sahiplerini buldu. Muhteşem ışık gösterileri ile beraber peribacaları arasında siyaset, sanat ve turizm dünyasının birçok önemli isminin katılımıyla gerçekleştirilen törende, Grand Prix Ödülü Luis Medina'nın "Help" filmine verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl Kapadokya'da ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin ödül töreni Paşabağları’nda yapıldı.

Törende konuşan Festival Başkanı Can Saraçoğlu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl kısıtlı sayıda davetlinin katıldığını etkinliğin gelecek yıldan itibaren daha coşkulu şekilde düzenleneceğini ifade etti.