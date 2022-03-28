TV8'de bugün neler var? TV8 bugünkü canlı yayın akışı. 28.03.2022 TV8 yayın akışı, TV8 rehberi. Yeni Bölüm Yarışma 20:00 Survivor All Star bugün izleyici

06:30 Oynat Bakalım Program

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı Program

11:15 Survivor All Star Yarışma 13:00 Survivor Panorama / Canlı Program

15:00 Canım Annem / Yeni Bölüm Dizi

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm Yarışma

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23 Mart 2022 Kanal D Yayın Akışı 23 Mart 2022 Kanal D Yayın Akışı

20:00 Survivor All Star / Yeni Bölüm Yarışma

00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program

01:30 Canım Annem Dizi

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

04:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa Program

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TV8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4

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Kanal 28

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HD: 34.KANAL
SD: 105.KANAL