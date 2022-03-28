TV8'de bugün neler var? TV8 bugünkü canlı yayın akışı. 28.03.2022 TV8 yayın akışı, TV8 rehberi. Yeni Bölüm Yarışma 20:00 Survivor All Star bugün izleyici
06:30 Oynat Bakalım Program
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı Program
11:15 Survivor All Star Yarışma 13:00 Survivor Panorama / Canlı Program
15:00 Canım Annem / Yeni Bölüm Dizi
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm Yarışma
Gözden kaçırmayın23 Mart 2022 Kanal D Yayın Akışı
20:00 Survivor All Star / Yeni Bölüm Yarışma
00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program
01:30 Canım Annem Dizi
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
04:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa Program
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TV8 frekans bilgileri
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
DIGITURK
Kanal 28
TELEDÜNYA
HD: 34.KANAL
SD: 105.KANAL
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