Turizm sektöründe, eksikliğini hissettiğimiz birçok nokta varken, Pandemi sonrası dijitalin önemi ve durağan ekonomide tüm şirketlerin kabuk değiştirmesi ile birlikte Endüstri 4.0’a hızla geçiş yapan Turizm sektörü bu eksikliğin büyük bir bölümünü ortadan kaldırmayı başardı.

Özellikle Oteller, Organizasyon şirketleri ve Acenteler gibi firmaların Global rezervasyon sitelerine olan bağımlılıklarını ortadan kaldırırken, kendi marka ve hizmetlerini dünyaya açan dijital pazarlama ve medya çalışmaları için bütçe ayırarak alt yapılarını buna göre inşa etmeyi başarmaları ülke olarak bizleri sevindirmeyi başarmıştır.

Turizm Sektöründe Dijital Dönüşüm için Önemli Tavsiyeler

Data İstanbul Kurucusu, Dijital Pazarlama ve SEO Uzmanı Yusuf ŞAHİN, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, dijital dönüşümde resmin tamamına bakılarak hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

“Dijital dönüşüm sürecini, Web sitesi yapmak mobil uygulama yapmak ve sosyal medya hesaplarında birkaç post paylaşmak gibi anlaşılmamalıdır. Bu süreci basite indirgeyerek düşünmek son derece yanlış olur. Yurtiçi ve yurtdışındaki insanların seyahat planı yaparken dijital mecralarda araştıran ve firmanın güvenilirliğini ve kalitesini detaylı olarak analiz etme alışkanlığı büyük ölçüde artmıştır.”

Nevşehir ilimiz sadece konaklama değil, Kültür ve tarihi açıdan eşsiz bir değer taşımaktadır. Gelen turistlerinde bu noktada değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle Nevşehir ilimizde yer alan Oteller, Restoran ve Acenteler için açıklamalarda bulunan Dijital Pazarlama Uzmanı Yusuf ŞAHİN, değerlendirmelerine şu şekilde devam etti;

Dijital dönüşüme adım atan şirketlerin, orta ve uzun vadede stratejiler belirlemesi gerekmektedir. Tüm Sosyal medya platformlarını etkin olarak kullanılması son derece önemli olurken, markanın, hizmetleri sürecinde çekilen 30 saniyelik videoların düzenli kullanılması zaruri bir durum haline gelmiştir. Sosyal Medya bir zamanlar eğlence ve iletişim mecrası iken, şuan boyutları bir kaç cümle ile anlatılamayacak kadar büyük bir dijital pazar haline geldiği herkes tarafından kabul görülmektedir. Sosyal Medya Danışmanlığı yapan Ajanslardan bu noktada destek alınması ve süreci uzman kişilerle birlikte yönetilmesi büyüme sürecini çok hızlandırırken, yanlış maliyetlerden de kaçınılmış olur.

Çevrimiçi Topluluklar ve Marka Etkileşimi

Sosyal Medyanın dışında yerli ve yabancı, otoriter çevrimiçi topluluk sitelerinde yer almak, yorum, değerlendirme ve etkinlikleri takip etmek, marka olarak oldukça önemli bir adımdır. Markanızı bu mecralarda konuşturmak, insanların beklentilerine bu mecralar üzerinden cevap vermek, geribildirimleri toplamak ve düşünce, eylem ve ihtiyaçlarına yön vermek kadar güçlü bir mecra yoktur. Zorlu bir süreç olarak değerlendirilmiş olsa da, birebir olarak anlık bir dönüşüm sürecini ifade eder. Tüm bu çalışmalar Dijital Pazarlama süreci içerisinde değerlendirerek aksiyon alınabilmektedir.

Turizm Sektöründe Veri Kullanımının Önemi

Hangi ülkeden ya da şehirden ne kadar turist geliyor. Müşteri eğilimleri, müşterilerin seyahat güzargahları, harcama kalemleri, Arama motorlarında ki araştırmaları, hizmet kalitesindeki geri dönüşümlere kadar, verilerin sentezlenerek tekrar işlenmesi gerekmektedir. Bu tüm veri akışı üzerinden yapılan iş planı ve stratejiler bir sonraki yıl için ciddi bir büyüme ve marka değerinin artmasına yardımcı olmaktadır.

Veri kullanımı noktasında uzman danışmanlık firmalarından destek alan şirketlerin kârlılık ve büyüme oranı %125 oranında daha fazladır. Çünkü bu verileri işleyen dijital otomasyon araçları kullanılmaktadır.

“Sadece Var Olması Asla Yetmez” Vizyonu ile Data İstanbul

15 yılı aşan tecrübe ve alanında uzman ekibi ile Dijital pazarlama sürecinde danışmanlık yapan Data İstanbul Dijital Pazarlama ve SEO Ajansı, ileri görüşlü ve inovasyon yönlü çalışan şirketlere dijital çözümler sunmaktadır.

Uzun yıllar SEO ve E-Ticaret Danışmanlık Ajansı olarak şirketlere sunmuş olduğu uzun soluklu dijital çözümler sunan Dataistanbul.com, son yıllarda Veri Analizi ve Dijital reklamcılık alanında ivme kazanarak çok yönlü dönüşümler için faaliyetlerini sürdürmektedir.