Trafik sigortası otomobil, motosiklet, kamyon, kamyonet ve bu gibi kara yolu taşıtları için yapılan koruyucu bir sorumluluk sigortasıdır.

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası, kısaca trafik sigortası sayesinde herhangi bir kazada “karşı tarafın” malına veya canına verilen hasar, kabahat durumuna ve oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen karşılanır.

Ülkemizde en yaygın kullanılan sigorta türlerinden biri olan trafik sigortası, yasal olarak zorunludur. 2918 Sayılı Karayolları Kanunu gereğince trafiğe çıkan tüm motorlu araçlar, trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Zira polis kontrollerinde şoförlerden istenen belgeler arasında trafik sigortası poliçesi de yer alır.

Bu içerikte trafik sigortasıyla ilgili merak edilen soruları yanıtlayıp, trafik sigortası yaptırmanın önemine değineceğiz.

Trafik sigortası ne işe yarar?

Trafik sigortası, resmi adıyla “Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası” trafiğe çıkan her aracın üçüncü şahıslara vereceği maddi ve manevi zararları kısmen veya tamamen karşılayan koruyucu bir sigortadır. Dolayısıyla bu sigorta yalnızca kaza durumunda karşı tarafa verilen hasarı karşılar.

Trafik sigortası zorunlu mu?

Evet, trafik sigortası 2918 Sayılı Karayolları Kanunu gereğince karayollarına çıkabilen tüm araçlar için zorunludur. Yıllık olarak düzenlenen trafik sigortası poliçeleri her yıl yenilenmelidir.

Trafik sigortasının genel şartları nelerdir?

Trafik sigortasının hasar karşılama şartları, seçilen poliçeye göre değişiklik gösterir.

Trafik sigortası neleri karşılar?

Trafik sigortası poliçeleri birtakım farklılıklar göstermekle birlikte genel olarak aşağıdaki maddeleri karşılar:

· Kaza başına maddi gider

· Araç başına maddi gider

· Kişi başına maddi gider

· Sağlık giderleri (kaza başına)

· Sakatlanma veya vefat (kişi başına)

· Sakatlanma veya vefat (kaza başına)

Bu maddeler karşı tarafın zararını karşılamak üzere oluşturulur.

Trafik sigortasının karşılamadığı durumlar nelerdir?

· Kazaya sebep olan araca ve içindekilere gelen zararlar

· Trafikte olmadığı halde kaza geçiren araçlar ve verdiği zararlar

· Manevi tazminat talebi

· Kazaya karışan her iki araç da aynı kişiye aitse trafik sigortası bu zararları karşılamaz.

· Yangın, sel veya deprem gibi doğal afetlere bağlı oluşabilecek zararlar

· Çalınma, hırsızlık gibi durumlar nedeniyle meydana gelen zararlar

· Bakım için serviste bulunan araçların neden olabileceği veya neden olduğu zararlar

Yukarıdaki maddeler henüz trafik sigortası kapsamında değildir.

Trafik sigortası ne zaman yapılmalıdır?

Trafik sigortası, araç trafiğe çıkmadan önce yapılmalıdır. Yeni satın alınan sıfır kilometre bir araç için sigorta işlemleri aracın devri tamamlandıktan hemen sonra yaptırılmalıdır. Hali hazırda trafik sigortası bulunan araçların satışı veya devri gibi durumlarda poliçe süresi dolmadan sigortaları yenilenmelidir. Zira sigortasız araç kullanımının belirli cezaları bulunuyor.

Trafik sigortası geç yapılır veya hiç yapılmazsa ne olur?

Trafik sigortası yapılmazsa veya geç yapılırsa “zorunlu trafik sigortası gecikme cezası” ödenir. Yeni sigorta yaptırırken aracın sigortasız kaldığı süre için ek ödeme talep edilir. Eğer araç sigortasız olduğu dönemde polis kontrolüne takılırsa, araç sahibi, sigortasız trafiğe çıkma cezası ödemek zorunda kalır. Ayrıca aracın çekilmesi gibi risklerle de karşılaşılabilir.

Trafik sigortası olmayan araçlar ne kadar ceza alır?

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkan araç, polis denetimlerine yakalanması halinde 169 TL trafik cezası ödemek zorundadır. Bu fiyat 2022 yılı geçerlidir. Eğer araç sahibi cezayı 15 gün içinde öderse ceza tutarında %25 indirim yapılabilir.

İlk trafik sigortası ücreti ne kadar?

İlk trafik sigortası ücreti, aracın modeli, değeri ve bulunduğu şehir gibi kriterlere göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla ilk trafik sigortası bedelini öğrenmek için sigorta şirketlerinden teklif alınmalıdır. Tüm firmaların trafik sigortası tekliflerine aynı anda ulaşabilmek için Enuygun gibi güvenilir sitelerden faydalanabilirsiniz.

Trafik sigortası olmayan bir araç kazaya karışırsa ne olur?

Trafik sigortası olmayan bir araç kazaya karışır ve üçüncü şahıslara zarar verirse tüm zararı ve oluşabilecek tüm masrafları araç sahibi karşılamak zorundadır. Bu noktada da trafik sigortasının önemi ortaya çıkıyor.

Kasko ile Trafik sigortasının farkı nedir?

Kasko isteğe bağlı bir sigorta işlemi olup; trafik sigortası zorunludur ve yasal yükümlülüğü vardır. Kasko ile herhangi bir kaza durumunda araç sahibinin zararı karşılanırken trafik sigortası ile karşı tarafın zararı karşılanır.

Trafik sigortası teminat limiti ne kadardır?

Trafik sigortası teminat limitleri Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir. Bununla birlikte teminat limitleri her yıl yenilenir. 2022 yılına ait trafik sigortası maddi teminat limitleri araç başı 50.000 TL, kaza başı 100.000 TL civarındadır.

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