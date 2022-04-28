Türkiye’de en çok kullanılan ve zorunlu olan sigorta türlerinden biri trafik sigortasıdır. Bu sigorta, olası kazalarda can ve mal kaybı durumlarında ortaya çıkan zararın karşılanmasını sağlamaktadır.

Gözden kaçırmayın 22 Nisan 2022 Tarihli Diyanet Cuma Hutbesi Yayınlandı

Otomobil, motosiklet, kamyon ve diğer tüm motorlu araçlarda bulunması zorunlu olan trafik sigortası, araçtan araca farklılıklarda gösterebilmektedir. 2918 sayılı karayolu kanunu kapsamında motorlu araçlar için zorunluluk olan bu sigortaya dair belgeler ise her daim araçta bulunmalıdır. Bu belge polis kontrol noktaları ve çevirmelerde istenilmektedir.

Zorunlu olarak yapılması şart olan trafik sigortası, kara yolları için üçüncü şahıslara verilebilecek olan zararı kapsamaktadır. Bu bağlamda ortaya çıkan kaza gibi durumlarda sigorta devreye girmekte ve maddi – manevi zararın karşılanmasına sağlamaktadır.

Trafik Sigortası Neleri Kapsamaktadır?

Zorunlu olan bu sigorta, sorumluluk sigortası olarak da isimlendirilmektedir. Bu sorumluluk ise ortaya çıkma ihtimali bulunan kaza gibi durumların karşılanabilmesine olanak verir. Ancak bazı durumlarda bu sigortadan faydalanılamamaktadır. Bu durumlardan biri; kişinin kendisine zarar verme niyetiyle veya bilerek kaza yapması şeklindedir. Bu tür durumlarda trafik sigortası devreye girmemektedir. Ayrıca manevi tazminat istekleri de bu sigorta tarafından karşılanmamaktadır.

Trafik Sigortası Ticari Araçlarda Nasıl Uygulanır?

Trafik sigortası zorunlu olmakla beraber bir prim sistemine bağlıdır. Bu prim sistemi ise aracın türüne göre değişkenlikler göstermektedir. Primi etkileyen durumlardan biri aracın; otomobil, otobüs, motosiklet vs. olup olmaması şeklindedir. Bir diğer durum ise aracın hangi ile kayıtlı olduğudur. Aracın kayıtlı olduğu ile göre prim oranları da farklılıklar göstermektedir. Ayrıca aracın türü fark etmeksizin ticari faaliyet gösterip göstermediği de bu primi etkileyen faktörlerden biridir.

Aracın trafik sigortası işlemleri tamamlandıktan sonra bir dönem sigortalı olması sağlanır. Bu dönem içerisinde herhangi bir kaza durumunda bir sonraki yılın primleri de etki görmektedir. Olası hasar veya kazalarda prim oranında artışlar görülebileceği gibi, dönem boyunca araçta herhangi bir hasarın oluşmaması halinde ise hasarsızlık indirimi devreye girmektedir. Bu sayede hasarsız geçirilen bir dönem, bir sonraki dönemde prim oranını düşürebilmektedir. Bu hasarsızlık indirimi ise en fazla % 20 kadar olabilmektedir.

Trafik Sigortası Kapsamına Giren Durumlar Nelerdir?

Trafik sigortası kapsamına giren bazı maddeler bulunmaktadır. Bu maddelerden bazıları şöyledir;

• Kaza veya hasar sonucu vücutta herhangi bir zedelenmenin oluşması durumunda, bunun tazminatı sigorta tarafından karşılanır.

• Kaza sonrası ilk yardım ve tedavi masrafları sigorta kapsamına girer.

• Meydana gelen kaza sonrası kişinin can kaybı yaşaması durumunda; bu kişinin defin ücretleri sigortadan karşılanır. Yine bu kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere de tazminat ödemesi yapılır.

• Çalışamaz raporu alanlar için tazminat maddesi devreye girer ve bu anlamda bir güvence sunulur.

• Kaza sonrası kişinin kusurlu olmaması durumunda karşı taraftan açılan dava için avukat ve mahkeme masrafları bu sigorta kapsamında değerlendirilmektedir.

Trafik Sigortası Nereden Başlatılır? Online Trafik Sigortası Nedir?

Trafik sigortasının başlatılabilmesi için sigorta şirketlerinden destek alınması gerekir. Bu bağlamda e-sigortam.com üzerinden gerekli detaylara ulaşılabilmektedir. Yine e-sigortam.com tarafından danışmanlık hizmeti de alınabilmektedir. Bu platform aracılığıyla online trafik sigortası başlangıcı da yapılabilir. Online olarak başlatılan bu sigorta, kişinin daha hızlı başvurmasını sağlayabilmektedir. Online trafik sigortası için istenilen belge veya bilgilerin ibraz edilmesi ile birlikte, sigorta başvuru süreci tamamlanabilmektedir.