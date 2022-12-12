Kayseri TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı yayında! 12 Aralık 2022 günü kesinleşecek Kayseri sosyal konut başvuru sonuçları canlı yayın ile takip edilecek
Kayseri kuraları 10-11-12 Aralık 2022 tarihinde çekilecek.
Proje çerçevesinde 81 ilde 250 bin sosyal konutun kuralarının Mart 2023’e kadar etaplar halinde çekilerek hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.
Kayseri Kurası Tokinin Youtube sayfasında saat 10.00 da başlaması planlanıyor.
SAAT 10.00 BAŞLAYACAK ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
12 ARALIK 2022 ÇEKİMİ