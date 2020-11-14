Zümrüdüanka 19. son bölüm tek parça full İzle - 14 Kasım 2020

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abbas’ın vurulması büyük bir şok etkisi yaratır. Onu vuran kişinin kimliği Serhat ve Zümrüt için daha da büyük bir yıkım olur. Azimet ise bir kez daha evlat acısının ne demek olduğunu hatırlayacaktır.

Özgüç konağının habersiz misafiri konak içindeki bütün dengeleri değiştirmeye adaydır. Bu misafir, yalnızca Özgüçlerin değil Demirkanların da huzurunu bozar.

Yeni bir düşmanla baş etmesi gerektiğini anlayan Serhat hem sevdiklerini hem de zor durumda olan masum insanları korumak için bir çözüm yolu üretmelidir. Bu uğurda Cihan ile aralarında bir yoldaşlık gelişecektir.

Suhandan’ın öğrendiği gerçek Hamit’le aralarına bir uçurum açar. Hamit imkansız bir çıkmazın içine düşerken Suhandan kendine yeni bir amaç belirler.

Azimet, giderek yalnızlaşmanın acısıyla Serhat’a daha fazla tutunmaya karar verir. Bunun için de Serhat’ı konağa döndürmesi, Zümrüt’ten ayırması gerekmektedir. Serhat ve Zümrüt aşkı bir kez daha büyük bir sınavdan geçecektir. Azimet ve Deniz’in yoldaşlığı Serhat ve Zümrüt için anbean artan bir tehlikeye dönüşecektir.

Zümrüt ve Serhat’ın evlenme kararı, Azimet’in sonunu düşünmeden hareket etmesine sebep olur. Serhat ve Azimet, kopma noktasına gelirler.

Serhat ve Zümrüt, herkese ve her şeye rağmen sonunda evlenirler. Bunca badireden sonra, sadece mutlu olmak için birbirlerine söz verirler. Ancak Abbas’ın, Meliha üzerinden kurduğu plan da hızlanmıştır.

Suhandan, Hamit’in oğluna kendini kabul ettiremez. Suhandan bunun üzüntüsünü yaşarken, onu daha kötü günlerin beklediğinden habersizdir.

Meliha, çok tehlikeli bir durumun içine düşer. Bunu herkesten saklamaya çalışsa da Zümrüt ve Serhat, Meliha’nın başına geleni öğrenirler. Serhat, Abbas’ı bulup, hesap sormak için her yerde onu arar. Abbas da Serhat’tan kaçarken, çok yanlış birine sığınır. Serhat, adaleti sağlamaya çalışırken, yine en yakınları tarafından sınanacaktır.

Meliha, içine düştüğü durumdan kurtulabilecek midir? Zümrüt ve Serhat, mutlu olmak için daha ne kadar bedel ödeyecektir?

Zümrüdüanka yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

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Zümrüdüanka 20. Bölüm Fragmanı Henüz yayınlanmadı..