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Yılmaz Erdoğan ile Öğrence 2. Bölüm tek parça full İzle
Tiyatrocu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan birikimini yazar adayları, sinema ve tiyatro severlerle paylaşıyor. TRT 2’nin yeni programı "Yılmaz Erdoğan ile Öğrence", her cumartesi saat 20.00'de ekrana gelecek.
Televizyon 14.11.2020, 19:47
Erdoğan yazar, yönetmen ve oyuncu olarak birikimini yazar adayları, sinema ve tiyatroseverlerle paylaşacak.
Yazıp yönettiği filmlerde seyirciyi farklı hikaye geleneklerinin örnekleriyle buluşturan, 1980'li yıllarda başladığı televizyon odaklı senaryo yazarlığına, 1990'lı yıllarda tiyatro, 2001 yılında da sinema ile devam eden Yılmaz Erdoğan, programda tüm tecrübe ve birikimini izleyiciye aktaracak.
Erdoğan, öğrenme ile eğlenceyi birleştiren bir üslubuyla uluslararası kurallara uygun biçim-içerik dengesi içinde senaryo yazma tekniklerini kendine has diliyle anlatacak.
Yılmaz Erdoğan ile Öğrence, yeni bölümleriyle her cumartesi 20.00'de TRT 2'de. 2. bölümü izlemek için ise bu akşam birlikteyiz.