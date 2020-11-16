Uyanış: Büyük Selçuklu 9.Bölüm Fragmanları yayınlandı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu 8.Bölümünde...

Uyanış: Büyük Selçuklu 8.Bölümde Neler Olacak?

Yorgos’un ağır yaraladığı Sencer, Tapar’ın refakatinde Kınık Obası’na getirilmişti. Başulu, Sencer’i obaya getiren kişinin yıllardır hasretini çektiği oğlu Tapar olduğunu anlayınca dayanamamış ve Tapar’a sarılmıştı. Başulu, annelik hissiyatına kapılıp Tapar’ın kendi oğlu olduğunu itiraf edecek midir?

Sencer’i tedavi edebilmek için çırpınan Turna, ilaç yapabilmek için obanın dışına şifalı ot toplamaya gitmiş, burada karşısına Yorgos çıkmış ve Turna’yı bayıltmıştı. Yorgos’un kirli ellerinden Turna’yı kim nasıl kurtaracaktır?

Tüm bu olanların yanı sıra Seferiye, Terken’in Elçin’i nasıl oyuna getirdiğini araştırmaktadır. Bu sebeple Terken’in tüm sırlarını bilmekte olan Firdevs’i alıkoymuştur. Seferiye, Firdevs’ten Terken’in tüm sırlarını öğrenecek midir? Onu Terken’in aleyhinde şahitlik etmeye ikna edebilecek midir? Kurduğu oyunların açığa çıkmasından endişelenen Terken, Seferiye’ye engel olabilecek midir?

Isfahan’da halkı galeyana getirenleri açığa çıkarıp cezalandırılmalarını sağlayan Hasan Sabbah, kuşkuların odağı haline gelmişti. Yakayı ele vermenin eşiğine gelen Hasan Sabbah, Melikşah’ın kendisine yönlendirdiği kuşku oklarını savuşturabilecek midir?

Öte yandan kutsal emanetlerin Bizans’a geçtiğini öğrenecek olan Melikşah, emanetleri kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir?

BÖLÜM TEKRARLARINI İZLE

9. BÖLÜM FRAGMANI HENÜZ YAYINLANMADI..