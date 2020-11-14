TV8 canlı izle! Diziler Programlar TV8 yayın akışı - 14 Kasım 2020 Cumartesi

TV8 yayın akışı - 14 Kasım 2020 Cumartesi

06:00 Oynat Bakalım Program

08:15 Çook Yaşa / Yeni Bölüm Program

09:45 MasterChef Türkiye Yarışma

12:15 Doğduğun Ev Kaderindir Dizi

15:45 Kırmızı Oda Dizi

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm Yarışma

00:15 Kırmızı Oda Dizi

03:00 Para Bende Program

04:30 8x8 Program

05:45 Bilginiz Olsun Program

MasterChef Türkiye Şuan TV8'de MasterChef Türkiye var. Yarışmadan sonra saat 14:15 itibariyle Doya Doya Moda / Yeni Bölüm başlayacaktır.

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TV8 her yayın sezonunda olduğu gibi izleyenleri ekrana çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma ve programlarının yer aldığı TV8 ekranlarında vizyonda ses getiren sinema filmleri de izleyenlerle buluşuyor. Keyifli bir vakit geçirmek için TV8 ekranlarında mutlaka size uygun bir yayın bulacaksınız. TV8 canlı yayın HD olarak tüm platformlarda.



Ekranların en çok izlenen yarışma programları Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Boxun Yıldızları, Yemekteyiz ve daha nicesini TV8 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz. Yarışmaların dışında ekranların en farklı şov programı olan Gerçeğin Peşinde, Gel Konuşalım, Oynat Bakalım, Günaydın Doktor, Arda'nın Mutfağı, Survivor Panorama gibi sevilen programları da TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz.



TV8 kanalını canlı izlemek için sadece televizyon karşısında olmanıza gerek yok. TV8'i uydu üzerinden izleyebildiğiniz gibi internet üzerinden cepten, tabletten ve bilgisayar ile de kesintisiz olarak izlemeniz mümkün. Bunun için https://www.tv8.com.tr/canli-yayin linkini tıklayabilirsiniz.



TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileriUYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/DIGITURK: Kanal 28D-SMART: Kanal 28KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANALTİVİBU: 29. Kanal